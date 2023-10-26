Украина готовится к масштабным ракетным атакам РФ: в ГУР предупредили об опасности

В России ищут другие инструменты, ищут новые разработки, но фактически остаются зависимыми по "Шахедам", отметил Юсов.

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Россия накапливает ракеты и готовится к атаке по Украине / коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины, Минобороны РФ

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал, что на оккупированных территориях Украины сейчас находится более 400 тысяч российских военнослужащих.

В эфире телемарафона "Єдині новини" Юсов заявил о том, что страна-агрессор Россия в последнее время накапливает ракеты для атаки по территории Украины.

"Если ночью, или в течение месяца в целом, количество ракетных выпусков было меньше чем предыдущие периоды, то продолжение ракетного производства на РФ присутствует. Это означает, что враг их накапливает. Будет ли принято решение так массированно и бездумно, во многих случаях, использовать ракеты собственного производства, как это было прошлой зимой и весной - это открытый вопрос", - отметил он.

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В ГУР подчеркнули, что Украина готовится к отражению массированных ракетных ударов России.

"Что касается "Шахедов", то мы видим продолжение критической зависимости России от поставок этого вида БПЛА из Ирана и комплектующие. То есть планы по производству, которые они озвучивали и щеголяли - недостижимы. Ищут другие инструменты, ищут новые разработки, но фактически остаются зависимыми по "Шахедам". Этот инструмент враг будет использовать во время массированных комбинированных ударов. С применением БПЛА и различных видов ракетных вооружений", - пояснил Юсов.

Ракетные удары по Украине

Напомним, что в ночь на 24 октября Россия атаковала Украину "Шахедами" - в ВСУ сообщили сколько удалось сбить. Украинские защитники активно отработали по вражеским летательным аппаратам. Все взрывы, которые были слышны, свидетельствовали о работе ПВО.

25 октября наненсла удар по Хмельницкой области. 18 жителей Славуты получили ранения в результате ночного обстрела Россией Хмельницкой области, два человека находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Зеленский отреагировал на удар по Хмельницкой области. Зеленский в своем видеообращении заявил, что мишенью для этих дронов была Хмельницкая атомная станция: волной от взрыва выбило окна, в том числе и на территории АЭС.

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