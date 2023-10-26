Черное море - центр будущего: в США призывают помочь Украине выгнать РФ из Крыма

Отдельно сенаторы обсудили угрозу Китаю для Украины. Дискуссия продолжалась в рамках стратегии США по Черноморскому региону.

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Украина готовится освобождать Крым военным путем / Фото: twitter.com/Krymsky_bridge, Википедия

Американские сенаторы во время слушаний в подкомитете Конгресса США по вопросам Европы и региональной безопасности согласились, что США должны помочь Украине "вытолкнуть Россию из Крыма", назвав Москву главной угрозой безопасности Черноморского региона.

Как пишет Голос Америки, во время этой дискуссии речь шла, в частности, о финансировании комплексной межведомственной стратегии США по Черноморскому региону в рамках оборонного бюджета страны.

Сенатор-республиканец Пит Рикеттс заявил, что Россия представляет наибольшую угрозу миру и стабильности в Черном море. А Китай со своей стороны демонстрирует "желание протянуть свои щупальца в регион".

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В то же время помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен подчеркнул, что Америка "стремится к безопасному, процветающему, демократическому Черному морю, глобально связанному с рынками по всему миру. Для этого нужна свобода навигации. Угрозой этому сейчас является Россия".

В свою очередь, сенатор-демократ Джин Шагин отметила, что "Черноморский регион является критически важным, поскольку всегда был в сфере внимания Владимира Путина, который следует своему агрессивному плану... и видит его в своей орбите, считает его стратегически важной частью своей "империи".

Сенаторы напомнили об оккупации Россией ряда приморских регионов, в частности Крыма, о вреде, который нанес Кремль миру, блокируя морской экспорт украинского агропродовольствия, а также о транспортировке боеприпасов РФ этим путем.

Наконец, пришли они к выводам, поддержка Украины будет иметь решающее значение как для безопасности Черного моря, так и для интересов самих США.

О Китае

Общались сенаторы и о дальнейшей угрозе Китая для Украины и Запада. По мнению политиков США, Пекин захочет вмешаться в послевоенное "развитие" Украины, но только с целью сбора разведданных об украинских и иностранных военных возможностях и расширения своего влияния на Черноморский регион.

США, подчеркнул Рикеттс, должны этому помешать, самостоятельно инвестировав 60 млрд долларов, чтобы Украина "могла стать на ноги".

"Будущее Черного моря зависит от (вероятности) поражения России в Украине. И поскольку Украина продолжает свой долгосрочный план вытолкнуть Россию из Крыма, она должна сделать это при непоколебимой американской поддержке", - подчеркнул Рикеттс.

Джеймс О'Брайен добавил, что успех экономики Украины напрямую зависит от Черного моря.

"Итак, если мы хотим, чтобы Украина начала самостоятельно платить за большую часть своих расходов, путь к этому лежит, в частности, через Черное море", - добавил он.

Представленная стратегия США по Черноморскому региону предусматривает, в частности, финансирование инициатив вдоль его побережья по экспорту зерна, энергетической безопасности, ядерного топлива и других сфер, а также для устойчивости демократий собственными жизнями".

Деоккупация Крыма

Украина не скрывает, что намерен освобождать Крым военным путем - из-за отрезания логистики южному оккупационному контингенту.

Параллельно Украина наносит мощные удары по инфраструктуре Черноморского флота и военным объектам Крыма, где разместились российские войска.

В последнее время был атакован штаб ЧФ, судостроительный завод,корабли россиян в Черном море, аэродромы на полуострове, захваченные ВКС РФ, Крымский мост, через который группировка врага перевозит боеприпасы и личный состав.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов выражал надежду, что ВСУ удастся выгнать Россию из Крыма до наступления зимы, однако впоследствии изменил прогноз. Вместе с тем, страна-агрессор как альтернативу Керченскому мосту пробует построить альтернативный сухопутный путь железнодорожного сообщения из России через южные оккупированные украинские территории к полуострову.

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