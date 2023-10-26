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Безумные потери в живой силе и технике: Силы обороны рассказали о наступлении врага

Юрий Берендий
26 октября 2023, 14:08
Силы обороны Украины продолжают наступательные действия на Мелитопольском направлении. Противник понес значительные потери в личном составе и технике.
Безумные потери в живой силе и технике: Силы обороны рассказали о наступлении врага
Силы обороны рассказали о наступлении врага на Таврическом направлении / коллаж Главред, 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого, скриншот из видео 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы

В течение последних суток на Таврическом направлении украинские войска продолжают наносить значительные потери российским оккупантам. В частности, за этот период Вооруженные Силы Украины уничтожили 460 боевиков и уничтожили 49 единиц военной техники врага, включая два самоходных миномета "Тюльпан". Об этом говорится в сообщении Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

"Уничтожено 2 российских самоходных миномета 2С4 "Тюльпан" калибра 240 мм, которые предназначены для поражения укрепленных фортификационных сооружений. Также, за сутки, оккупанты безвозвратно потеряли еще 13 танков", - говорится в сообщении.

В сводке указывается, что всего, на Таврическом направлении враг нанес 16 авиаударов, провел 47 боевых столкновений и совершил 763 артобстрела.

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"Наши воины стойко держат оборону на Авдеевском направлении. Безуспешными были наступательные действия противника в районах Степного, Авдеевки, Тоненького и Северного – отбито 15 атак врага", - отмечают в пресс-центре Сил обороны Таврического направления.

На Марьинском направлении враг был вынужден прекратить свои неуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки, где украинские военные отбили 20 атак оккупантов.

На Шахтерском и Запорожском направлениях наши защитники отбили все попытки продвижения врага в районах Водяного, Новоукраинки, Старомайорского и ивового.

В то же время, продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ "Таврия" в течение одних суток выполнили 1056 огневых задач. В результате этих боевых действий общие потери врага составили 460 человек.

Кроме того, украинские военные уничтожили 49 единиц военной техники, в частности:

  • 13 танков;
  • 9 ББМ;
  • 10 артсистем;
  • одно средство ПВО, а именно ЗРК ТОР;
  • 9 БпЛА;
  • 6 автомобилей и единицу специальной техники.

Также, как сообщает Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления, уничтожены и 3 склада боеприпасов врага.

Наступление армии РФ на востоке Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский собрал 23 октября новую Ставку на фоне нового наступления российских оккупантов, все еще развивающегося на востоке Украины. Как отметил в Telegram глава государства, на ставке в первую очередь речь шла о ситуации на фронте.

Также, ожидать, что российская армия вскоре оценит свои потери и прекратит наступление на Авдеевку, преждевременно. Кремль издал политический приказ завершить достижение административных границ Донецкой области до конца текущего года, поэтому противник и в дальнейшем будет пытаться проводить отчаянные штурмовые действия.

В то же время, как говорится в отчете Министерства обороны Великобритании, российские вооруженные силы осуществляют масштабное наступление на Авдеевку. Однако, в краткосрочной перспективе трудно представить их успешный захват города.

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война в Украине ВСУ Таврия
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