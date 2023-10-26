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"Выходят на новые рубежи": генерал-майор сообщил об изменении фронта на Донбассе

Юрий Берендий
26 октября 2023, 12:55
У России нет потенциала захватить новые территории. Эксперт прокомментировал ход боевых действий на Купянском и Авдеевском направлении фронта.
ВСУ
Генерал-майор сообщил об изменении фронта на Донбассе / Коллаж Главред, фото: командование Объединенных Сил ВС Украины, 14-я отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого

Россияне не способны захватить новые украинские территории или населенные пункты. В то же время российский Генштаб вынужден затыкать дыры на фронте свежемобилизованными солдатами без боевого опыта, что существенно влияет на результативность наступательных операций и на потери противника. Об этом во время чата на Главреде рассказал генерал-майор запаса, бывший заместитель председателя СБУ, эксперт по вопросам национальной безопасности Виктор Ягун.

Он отметил, что враг продолжает свое наступление в районе Авдеевки.

"Ситуация с Авдеевкой сложная, но врагу пока ничего не удается. У России нет потенциала захватывать большие территории. Он может разве что передвигаться на километр туда-сюда. Россияне сейчас в патовой ситуации", - указывает эксперт.

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По его словам главной причиной провалов российской армии на фронте является то, что заблаговременно не была объявлена всеобщая мобилизация. Виктор Ягун отмечает, что это будет иметь неприятные последствия для военно-политического руководства России.

"Сейчас нужно набирать людей не только в селах и городках, но и в крупных городах-миллионниках. А это опасно для российской власти большими и неприятными последствиями, в частности, общественно-политическими. А накануне президентских выборов в РФ, даже несмотря на то, что результат там все равно нарисуют нужный, никто в российской власти не хочет иметь дело с возмущенной толпой, которая будет вопить "Доколе?!",- замечает Виктор Ягун.

Как известно, согласно информации нашей разведки, пытается сохранять темп пополнения живой силы в размере 20-25 тысяч человек в месяц, и это примерно такое же количество, которое они теряют ежемесячно. Эксперт делает вывод, что россияне не наращивают свой потенциал, а лишь закрывают те дыры и бреши, которые у них образуются на фронте. При этом качество мобилизованных не улучшается, а наоборот.

"Итак, сейчас сложилась парадоксальная ситуация, когда, с одной стороны, на фронте в России часть бойцов, которые не являются кадровыми военными, но они прошли эту войну с 2022 года, поэтому более или менее профессионально действуют и понимают, что происходит, а с другой - постоянно поступают неподготовленные люди, а из них кто выживет, тот и выживет", - добавляет бывший заместитель главы СБУ.

Он подчеркивает, что на фоне этого морально-психологическое состояние российского войска не самое лучшее, потому что россияне не всегда понимают, что они делают, за что воюют. К тому же у России нет ротации военнослужащих в том виде, в каком она есть у нас (когда выводят какую-то часть и ее переформатируют).

Виктор Ягун отмечает, что россияне выводят часть только в том случае, когда она почти полностью уничтожена. Он также делает вывод, что из-за этого россияне вряд ли смогут захватить Лиман или Купянск.

"Они пытаются, но пока у них ничего не получается. Наши держат оборону, и, надеюсь, они все-таки удержат эту линию. Более того, есть информация о том, что наши выходят там на новые рубежи. Там, где противник идет в лобовую атаку, наши обходят ее", - указывает Виктор Ягун.

По его словам, на фронте сложилась паритетная ситуация: у россиян нет тех резервов, которые можно бросить в определенный период на фронт и переломить ситуацию.

"Они действуют просто в лоб теми силами, которыми обладают. А силы заканчиваются очень быстро, особенно техника. Ведь технику они очень жгут, и она не самая новая. По количеству уничтоженных врагов и сожженной техники мы видим, что ситуация на фронте очень напряженная, но пока не критическая. Для нас нет риска все потерять", - резюмирует эксперт.

Кто такой Виктор Ягун

Виктор Ягун-украинский военный, общественный деятель, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

Наступление на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, в боях за Авдеевку в Донецкой области в период с 10 по 20 октября российские оккупанты потеряли более 109 единиц техники. Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW), основываясь на спутниковых снимках, обнародованных украинским офицером запаса.

Также, захват большого Авдеевского террикона опроверг начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. По его словам, это серая зона, в которую заходят как украинские, так и вражеские ДРГ. Сейчас там невозможно закрепиться.

В то же время, россияне на Авдеевском направлении из-за значительных потерь в живой силе и технике началась перегруппировка. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

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война в Украине Авдеевка Виктор Ягун
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