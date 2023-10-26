В Израиле погибло более 20 украинцев: среди них дети

Имеем подтвержденную информацию о 21 погибшем украинце, а также 1 пропавшем без вести, отметил Николенко.

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В Израиле увеличилось количество погибших украинцев / Главред

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что в Израиле в результате атаки ХАМАС погиб 21 украинец, в Секторе Газа - трое. Количество жертв среди граждан Украины возросло.

"К сожалению, возросло количество жертв среди украинцев в Израиле. Всего сейчас имеем подтвержденную информацию о 21 погибшем украинце, а также 1 пропавшем без вести. В Секторе Газа - 3 погибших (двое детей и взрослый человек), а также 6 раненых, из которых 3 детей. Граждане имеют ранения различной степени тяжести, им оказывается медицинская помощь", - заявил Николенко в комментарии для "УП".

По его словам, 357 украинцев, из которых 208 женщин, выразили желание эвакуироваться из палестинского анклава. Украинские дипломатические учреждения поддерживают с ними постоянную связь.

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В то же время контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе Сектора Газа и Египта пока не работает. Возможности уехать пока нет. Спикер добавил, что МИД Украины совместно с партнерами работает с причастными сторонами, чтобы получить разрешение на скорейший вывоз людей.

Напомним, что Израиль готовится к вторжению в Сектор Газа. Нетаньяху заявил, что у боевиков ХАМАСа не будет шанса на спасение. ЦАХАЛ уже уничтожил тысячи террористов.

Израиль назвал сценарий для Газы после ликвидации ХАМАСа. Израиль в рамках третьей фазы своей военной операции намерен создать в Секторе Газа "новый режим безопасности", сказал министр обороны Йоав Галлант.

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