В Израиле погибло более 20 украинцев: среди них дети

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что в Израиле в результате атаки ХАМАС погиб 21 украинец, в Секторе Газа - трое. Количество жертв среди граждан Украины возросло.
"К сожалению, возросло количество жертв среди украинцев в Израиле. Всего сейчас имеем подтвержденную информацию о 21 погибшем украинце, а также 1 пропавшем без вести. В Секторе Газа - 3 погибших (двое детей и взрослый человек), а также 6 раненых, из которых 3 детей. Граждане имеют ранения различной степени тяжести, им оказывается медицинская помощь", - заявил Николенко в комментарии для "УП".
По его словам, 357 украинцев, из которых 208 женщин, выразили желание эвакуироваться из палестинского анклава. Украинские дипломатические учреждения поддерживают с ними постоянную связь.
В то же время контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе Сектора Газа и Египта пока не работает. Возможности уехать пока нет. Спикер добавил, что МИД Украины совместно с партнерами работает с причастными сторонами, чтобы получить разрешение на скорейший вывоз людей.
Напомним, что Израиль готовится к вторжению в Сектор Газа. Нетаньяху заявил, что у боевиков ХАМАСа не будет шанса на спасение. ЦАХАЛ уже уничтожил тысячи террористов.
Израиль назвал сценарий для Газы после ликвидации ХАМАСа. Израиль в рамках третьей фазы своей военной операции намерен создать в Секторе Газа "новый режим безопасности", сказал министр обороны Йоав Галлант.
Больше военных новостей:
- Нападение ХАМАС на Израиль: Байден объяснил, при чем здесь Саудовская Аравия
- "Резня оправдана": что нужно знать о ХАМАСе и Палестине
- Вайкуле раскрыла, о чем говорила с Пугачевой после нападения ХАМАС на Израиль