ХАМАС необычным способом скрывал нападение на Израиль в течение двух лет – CNN

Боевики группировки ХАМАС не пользовались компьютерами и телефонами, когда готовили свое нападение на Израиль, отметили американские журналисты.

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ХАМАС пользовался проводной связью при подготовке нападения - СМИ / Коллаж: Главред, фото: Главред, ua.depositphotos.com

Террористы ХАМАС, которые готовили нападение на Израиль, в течение 2 лет общались путем сети стационарных телефонов, которая была проложена в туннелях под Сектором Газа. Так им удавалось сохранить тайну разговора и не попасть под контроль израильской разведки. Компьютерами и мобильными телефонами они не пользовались.

Как сообщает CNN со ссылкой на свои источники, знакомые с данными разведки США, телефонные линии в туннелях позволяли боевикам общаться вне поля зрения израильской разведки. Никакими компьютерами или мобильными телефонами они не пользовались.

Кроме того, по данным журналистов, командиры наземных подразделений ХАМАС много месяцев тренировались и находились в состоянии готовности. Однако о конкретных планах им сообщили лишь за несколько дней до нападения.

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Израиль знал, что боевики общаются по проводной связи

Американские журналисты акцентировали внимание на том, что Израиль знал, что боевики используют для коммуникации проводную связь. Еще летом солдаты ЦАХАЛ нашли защищенные проводные линии связи и камеры наблюдения во время операции в Дженине – городе на севере Западного берега реки Иордан.

После этого в израильской армии сказали, что нанесли удар по командному центру боевиков в Дженине, который использовался с целью "расширенного наблюдения и разведки". Как сказали представители ЦАХАЛ, речь шла о "центре координации и связи между террористами".

Нападение ХАМАС на Израиль

Террористы ХАМАС 7 октября напали на Израиль. Боевики атаковали государство с моря, суши и воздуха. Они совершили наземное военное вторжение в израильские поселения. Иерусалим заявил о состоянии войны и мобилизации резервистов.

В Израиле заявили, что готовят наземную военную операцию в Секторе Газа с целью ликвидации боевиков ХАМАС. Иран через ООН пригрозил Израилю вмешательством в войну в том случае, если произойдет эскалация конфликта.

Израиль отложил наземную операцию в Газа. Согласно данным The New York Times, ее перенесли из-за погодных условий. Они не позволяют ЦАХАЛ проводить операцию при поддержке с воздуха.

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