Нападение ХАМАС на Израиль: Байден объяснил, причем тут Саудовская Аравия

Саудовская Аравия хотела признать Израиль, и это фактически объединило бы Ближний Восток.

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Байден назвал одну из причин нападения ХАМАС на Израиль / Фото: whitehouse.gov

Президент США Джо Байден заявил, что ХАМАС напал на Израиль частично для того, чтобы воспрепятствовать его усилиям по нормализации отношений страны с Саудовской Аравией.

"Одна из причин, почему они действовали так, как действовали, почему ХАМАС напал на Израиль, в том, что они знали, что я собирался сесть за стол переговоров с Саудовской Аравией", - сказал Байден 20 октября на мероприятии по сбору средств для предвыборной кампании в Вашингтоне, передает Bloomberg.

По его словам, Саудовская Аравия хотела признать Израиль, и это фактически объединило бы Ближний Восток.

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Израиль подписал дипломатические соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном, Марокко и Суданом с 2020 года, но нормализация отношений с Саудовской Аравией, крупнейшей экономикой на Ближнем Востоке, стала бы прорывом для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Во время президентства Байдена США и Саудовская Аравия работали над тем, чтобы королевство признало Израиль в обмен на американские гарантии безопасности. Публично представители администрации США пытались приуменьшить разговоры о прорыве в переговорах, но Байден был увлечен этой инициативой и в июле отправил в королевство советника по национальной безопасности Джейка Салливана.

Эти усилия сейчас находятся в подвешенном состоянии после смертоносной атаки ХАМАС 7 октября. Сообщалось, что Саудовская Аравия приостановила движение к нормализации отношений с Израилем. Однако, как пишут СМИ, речь идет только о паузе, а не о конце дипломатии.

Как сообщал Главред, президент США Джо Байден 18 октября прибыл в Израиль. В Белом доме сообщали, что Байден отправился в Израиль, чтобы продемонстрировать свою непоколебимую поддержку и провести консультации относительно следующих шагов.

Позже президент США Джо Байден выступил с обращением к нации по вопросам Израиля и Украины.

21 октября Байден подал в Конгресс законопроект о чрезвычайных затратах в размере 106 миллиардов долларов для усиления армий Израиля и Украины, включающий 61,4 миллиарда долларов на годовую помощь Украине и 14,3 миллиарда долларов на вооружение Израиля.

Пакет, вероятно, столкнется с противодействием в Конгрессе, где ультраконсерваторы сопротивляются дальнейшей поддержке Украины. А без спикера у Палаты представителей нет полномочий одобрить запрос на финансирование.

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