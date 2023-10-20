УкрРус
  1. Главная
  3. Мир

Мощная помощь США для Украины: Байден запросил у Конгресса 61 миллиард долларов

Андрей Ганчук
20 октября 2023, 17:58 обновлено 20 октября, 18:08
Белый дом просит Конгресс Соединенных Штатов выделить Израилю на отражение военной агрессии со стороны террористов ХАМАС около 14,3 миллиарда долларов.
Байден, ВСУ
Байден, ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 53-я ОМБр, Офис президента Украины

Президент США Джо Байден официально обратился к Конгрессу с просьбой одобрить бюджет для помощи Украине для отражения военной агрессии России и Израилю, который борется с террористами ХАМАС. Ожидается, что Киев должен получить 61 миллиард долларов, а Израиль – $14,3 млрд.

В сообщении Белого дома сказано, что ситуация в области международной безопасности вынуждает США действовать решительно и оказать помощь Украине и Израилю.

Одобрение запроса позволит американскому государству оказать необходимую помощь Израилю в сфере безопасности и борьбе по освобождению заложников.

видео дня

Кроме того, помощь позволит обеспечить критически важную подготовку оборудования и вооружений, которые нужны Украине для отражения военной агрессии РФ.

"Ресурсы для американской оборонно-промышленной базы поддержат американские рабочие места, повысят способность нашей страны производить критически важные боеприпасы и другое оборудование, а также будут гарантировать, что наши вооруженные силы будут оставаться наиболее готовыми, способными и лучше оснащенными боевыми силами, которые когда-либо", - отметили в Белом доме.

Новость дополняется

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Конгресс США Джо Байден война России и Украины Нападение ХАМАС на Израиль война в Израиле
Реклама

Главное за день

Мощная помощь США для Украины: Байден запросил у Конгресса 61 миллиард долларов

Мощная помощь США для Украины: Байден запросил у Конгресса 61 миллиард долларов

17:58 Мир
Байден сравнил Путина с ХАМАС: в Кремле обиделись и приуныли

Байден сравнил Путина с ХАМАС: в Кремле обиделись и приуныли

17:20 Мир
В нескольких областях +4, а в некоторых +29, налетят грозы: погода в Украине на выходные

В нескольких областях +4, а в некоторых +29, налетят грозы: погода в Украине на выходные

16:43 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

18:07

Почему Плутон не планета: ответ поразит всех, кто стремится к тайнами космоса

17:58

Мощная помощь США для Украины: Байден запросил у Конгресса 61 миллиард долларов

17:50

"Осторожно, грибок": девушка поделилась, как навсегда уничтожить плесень в доме

17:42

"РФ хочет все масштабировать": эксперт сказал, сколько еще сможет воевать Россия

17:35

Вы делали не правильно: какой стороной фольги нужно накрывать мясо в духовке

Третья мировая начнется в Европе, Украина ближайшая к ее началу - КочетковТретья мировая начнется в Европе, Украина ближайшая к ее началу - Кочетков
17:20

Лунный календарь на ноябрь 2023: когда лучше всего планировать свадьбу и стричься

17:20

Байден сравнил Путина с ХАМАС: в Кремле обиделись и приуныли

17:10

Что категорически нельзя делать 22 октября: важные приметы и запреты

16:44

Минометчики ВСУ получили микроавтобус от Favbet Foundation

Реклама
16:43

"Сильно пьющая": у Соловьева истерично пропесочили антисемитку Захарову

16:43

В нескольких областях +4, а в некоторых +29, налетят грозы: погода в Украине на выходные

16:29

В Мальте пройдут новые переговоры без РФ по "формуле Зеленского": СМИ узнали дату

16:15

Заседание в особом формате: Зеленский приехал в Херсонскую областьФотоВидео

16:05

Двойники и тремор: эксперт объяснил, чем рисковал Путин во время визита в КитайВидео

15:42

Трижды ударили ножом: в центре Киева неизвестные напали на военного

15:36

"Слишком долго молчал": Нагиев выступил против власти РФ и обратился к молодежи

15:34

"Мы придем и Украина победит": в Израиле намерены наказать РФ за поддержку ХАМАСВидео

15:23

Лобода впервые после долгого перерыва показала обеих дочерей

15:16

Грета Тунберг заигрывает с террористами: что она заявила о Секторе Газа

14:59

"Ворота ко всей Донетчине": в ВСУ объяснили важность удерживать Авдеевку

Реклама
14:57

Только гений найдет панду среди сотен пингвинов за 15 секунд: загадка на внимательность

14:55

РФ стянула тысячи солдат: генерал назвал, откуда враг может пойти на штурм Киева

14:54

Будет как новенький: как распушить пуховик после стирки с помощью расчески за 5 минут

14:54

Правительство Израиля сообщило трагические новости об украинцах

14:37

Путина охватила паника: Подоляк раскрыл провал визита главы Кремля в Китай

14:31

"Даже Сталин когти от церкви убрал": звезда "Леси+Ромы" взялся защищать УПЦ МП

14:19

Женщина поделилась действенным лайфхаком, как быстро высушить одежду

14:02

Колоннами на смерть: российское коммандование бросило своих солдат под Авдеевкой

13:28

"Надеюсь, хотя бы вымыл руки": Кулеба потроллил ручкавшегося с Путиным Орбана

13:25

Шли под ручку: Тим Бертон и Моника Белуччи вышли в свет как параВидео

13:23

Страшная потеря для РФ: разведка Британии сообщила о последствиях удара ATACMS

13:13

Михаил Ткач. О чем молчит Московский патриархатВидеоблоги

12:53

Взорвали вместе с оккупантами: новые детали операции партизан в МелитополеВидео

12:48

Мишени в Крыму: генерал-разведчик назвал неожиданные цели для ATACMS

12:33

Лунный день 21 октября 2023: Месяц вещует сбывшиеся сны и повышеную чувствительность

12:28

Третья мировая война началась с вторжения РФ в Грузию в 2008 году - Данилов

12:22

Подорожание продуктов осенью: на что подскочат цены и как сильно придется раскошелиться

11:58

"Шампанское" и "коньяк" под запретом: в Украине ввели новые штрафы

11:58

"Воодушевляет украинских воинов и нацию": Зеленский мощно обратился к Байдену

11:47

Гороскоп Таро на ноябрь 2023: Весам - помощь, Стрельцам - поездка, Скорпионам - переменыВидео

Реклама
11:31

Китайский гороскоп на завтра 21 октября 2023: Лошади - уборка, Дракону - ссора

11:15

"РФ больна семейным алкоголизмом": легендарная российская актриса обругала россиян

10:59

РФ активно перебрасывает технику из Луганска на Купянское направление: партизаны раскрыли детали

10:52

В Украину идет потепление до +27: в какие регионы вернется лето

10:49

ВСУ взорвали одним махом: названо впечатляющее число уничтоженных вертолетов РФ

10:40

Могут ли ФОПы получить бронь от мобилизации: юрист объяснил ситуацию

09:59

Украинские военные прорвались вперед на 4 направлениях: дошли до линии обороны РФ

09:54

"Это может быть долго": в ОП дали неожиданный прогноз по срокам окончания войны

09:52

Могут ли заблокировать банковские карты "уклонистам": адвокат раскрыла нюансы

09:35

Гороскоп на завтра 21 октября 2023: Овны - избегайте кофе, Львам повезет на работе

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять