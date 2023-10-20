Мощная помощь США для Украины: Байден запросил у Конгресса 61 миллиард долларов

Белый дом просит Конгресс Соединенных Штатов выделить Израилю на отражение военной агрессии со стороны террористов ХАМАС около 14,3 миллиарда долларов.

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Байден, ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 53-я ОМБр, Офис президента Украины

Президент США Джо Байден официально обратился к Конгрессу с просьбой одобрить бюджет для помощи Украине для отражения военной агрессии России и Израилю, который борется с террористами ХАМАС. Ожидается, что Киев должен получить 61 миллиард долларов, а Израиль – $14,3 млрд.

В сообщении Белого дома сказано, что ситуация в области международной безопасности вынуждает США действовать решительно и оказать помощь Украине и Израилю.

Одобрение запроса позволит американскому государству оказать необходимую помощь Израилю в сфере безопасности и борьбе по освобождению заложников.

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Кроме того, помощь позволит обеспечить критически важную подготовку оборудования и вооружений, которые нужны Украине для отражения военной агрессии РФ.

"Ресурсы для американской оборонно-промышленной базы поддержат американские рабочие места, повысят способность нашей страны производить критически важные боеприпасы и другое оборудование, а также будут гарантировать, что наши вооруженные силы будут оставаться наиболее готовыми, способными и лучше оснащенными боевыми силами, которые когда-либо", - отметили в Белом доме.

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