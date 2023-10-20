Мощная помощь США для Украины: Байден запросил у Конгресса 61 миллиард долларов

Президент США Джо Байден официально обратился к Конгрессу с просьбой одобрить бюджет для помощи Украине для отражения военной агрессии России и Израилю, который борется с террористами ХАМАС. Ожидается, что Киев должен получить 61 миллиард долларов, а Израиль – $14,3 млрд.
В сообщении Белого дома сказано, что ситуация в области международной безопасности вынуждает США действовать решительно и оказать помощь Украине и Израилю.
Одобрение запроса позволит американскому государству оказать необходимую помощь Израилю в сфере безопасности и борьбе по освобождению заложников.
Кроме того, помощь позволит обеспечить критически важную подготовку оборудования и вооружений, которые нужны Украине для отражения военной агрессии РФ.
"Ресурсы для американской оборонно-промышленной базы поддержат американские рабочие места, повысят способность нашей страны производить критически важные боеприпасы и другое оборудование, а также будут гарантировать, что наши вооруженные силы будут оставаться наиболее готовыми, способными и лучше оснащенными боевыми силами, которые когда-либо", - отметили в Белом доме.
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