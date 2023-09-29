В истории с новой магистралью России Таганрог-Мариуполь есть нюанс - СМИ

"Железнодорожный" аналог Крымского моста оккупантам построить не удастся. Однако врагу еще придется изрядно побороться за этот путь.

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Россиянам придется построить дополнительный железнодорожный мост через Кальмиус / Коллаж: Главред, фото: Telegram Андрющенко Time

Железнодорожный путь из Таганрога через оккупированные Мариуполь и Мелитополь, строительство которого россиянами якобы началось, не сможет покрыть мощности Крымского моста, как на это надеются авторы идеи.

В материале Defense Express говорится, что для прокладки железной дороги российским оккупантам придется возводить мост через реку Кальмиус. Это образует "стык" перегона между Мариуполем и Волновахой.

По мнению аналитиков, российские железнодорожники, учитывая особенности реки, могут "за несколько месяцев" возвести мост и проложить магистраль длиной 50 км. Но это предварительные данные.

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"Но хотя враг в этой истории имеет довольно высокий инженерный потенциал, в случае со строительством железной дороги от Таганрога в "стык" между Мариуполем и Волновахой россияне точно не смогут возвести здесь "аналог Крымского моста" в плане логистики для армии РФ, потому что это диктует как раз специфика логистических маршрутов", - отмечают эксперты.

Самый важный участок "коридора" с Донбасса на Крым находится, отмечают в СМИ, как раз в промежутке Волноваха - Комыш - Заря - Пологи (и далее на Мелитополь).

"Бои в направлении на Токмак именно поэтому и важны, потому что дают "ключ" для контроля упомянутой выше логистической магистрали, или "огневого контроля", или даже и физического", - говорится в статье.

По словам аналитиков, если бы россияне планировали построить "дубль" именно магистрали из Волновахи на Пологи и на широте, недосягаемой для ВСУ, тогда можно было бы говорить о появлении для россиян "альтернативы Крымскому мосту".

"Но о чем тут точно можно говорить - когда россияне введут в строй свою железную дорогу между Таганрогом и Мариуполем, то получат упрощение "логистического плеча" именно в направлении Приазовья", - объясняют они.

В текущей кампании это еще не окажет значительного влияния, отмечают эксперты. Но когда ВСУ подойдут в будущем к этапу боев за освобождение Мариуполя, то эта логистическая магистраль может получить решающее значение для врага.

Россия строит железную дорогу на оккупированных территориях

Накануне советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские военные хотят построить прямое железнодорожное сообщение с Мариуполем, Волновахой, чтобы "решить все вопросы военной и гражданской логистики".

В случае успеха это якобы позволит включить существующую ветку Мариуполь - Асланово - Кальчик - Волноваха в прямое сообщение с Таганрогом и Ростовом-на-Дону.

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