Ополченцы России вернулись на Белгородчину и вступили в бой с оккупантами

Ополченцы Легиона Свобода России после паузы в несколько месяцев возобновили свои военные операции на территории Белгородской области страны-агрессора РФ. Они ведут бои с российскими оккупационными войсками.
Как сообщили в пресс-службе ЛСР, бойцы работают на Белгородчине и ведут зачистку региона от оккупантов РФ. Идут бои.
"Сообщаем, что наши группы сейчас работают на территории Белгородской области. Среди Легионеров раненных и погибших нет, работаем по плану. Сказки про минные поля оставьте конашенкову. Продолжаем зачистку нашего дома от путинской скверны. Идет бой, все детали после", - подчеркнули ополченцы.видео дня
Рейды ополченцев России в Белгородскую область
В мае и июне бойцы Русского добровольческого корпуса и Легиона Свобода России провели боевые операции в Белгородской области РФ. Они работали над ликвидацией военных объектов войск Минобороны оккупантов.
Ополченцы зашли в Белгородчину 22 мая. Они выполняли ряд задач на контрольно-пропускном пункте Грайворон и в других населенных пунктах. Силовые структуры РФ на время теряли контроль над КПП.
Вторая фаза военной операции в Белгородской области началась 1 июня, о чем сообщили в Русском добровольческом корпусе. Бойцы определенное время контролировали МАПП Шебекино и населенный пункт Новая Таволжанка.
Другие новости:
- Поражение от ВСУ и ополченцев на Белгородщине грозят РФ бунтами и хаосом – ГУР
- Ополченцы на Белгородщине взяли в плен военных России и обратились к губернатору
- Ополченцы прорвались на Белгородщине, серая зона уже почти 10 км² - DeepState