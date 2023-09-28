Ополченцы России вернулись на Белгородчину и вступили в бой с оккупантами

Подразделения Легиона Свобода России выполняют боевые задачи на территории Белгородской области, идут бои с российскими оккупационными войсками.

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Легион Свобода России в мае-июне уже проводил рейды в Белгородскую область / Коллаж: Главред, фото: скриншот соцсети, DeepState

Ополченцы Легиона Свобода России после паузы в несколько месяцев возобновили свои военные операции на территории Белгородской области страны-агрессора РФ. Они ведут бои с российскими оккупационными войсками.

Как сообщили в пресс-службе ЛСР, бойцы работают на Белгородчине и ведут зачистку региона от оккупантов РФ. Идут бои.

"Сообщаем, что наши группы сейчас работают на территории Белгородской области. Среди Легионеров раненных и погибших нет, работаем по плану. Сказки про минные поля оставьте конашенкову. Продолжаем зачистку нашего дома от путинской скверны. Идет бой, все детали после", - подчеркнули ополченцы. видео дня

Рейды ополченцев России в Белгородскую область

В мае и июне бойцы Русского добровольческого корпуса и Легиона Свобода России провели боевые операции в Белгородской области РФ. Они работали над ликвидацией военных объектов войск Минобороны оккупантов.

Ополченцы зашли в Белгородчину 22 мая. Они выполняли ряд задач на контрольно-пропускном пункте Грайворон и в других населенных пунктах. Силовые структуры РФ на время теряли контроль над КПП.

Вторая фаза военной операции в Белгородской области началась 1 июня, о чем сообщили в Русском добровольческом корпусе. Бойцы определенное время контролировали МАПП Шебекино и населенный пункт Новая Таволжанка.

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