Налетит мощный циклон, будут лить дожди: на Украину надвигается новая погодная опасность

Нынешние дожди будут стихать. Но расслабляться не стоит, ведь скоро на наше государство надвинется новый циклон. Кое-где поднимется уровень воды в реках.

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Погода в Украине – на нашу страну надвигается новая погодная опасность/ unsplash.com

Погода в Украине сейчас дождливая, потому что на территории нашего государства царит циклон с системой атмосферных фронтов. В четверг, 26 октября, нынешние дожди будут стихать и погода станет спокойнее. Однако это не надолго. Уже завтра, 27 октября, надвинется новый циклон, который принесет сильные дожди.

Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью Radio NV. Она отметила, что первыми влияние нового циклона почувствуют западные области.

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"Расслабляться еще рано, потому что потом, уже 27-28 октября снова приходит очередной циклон с атмосферными фронтами с юго-запада. Сначала его влияние почувствует Закарпатье, Карпаты, западные области, а потом он уже сместится в центральные и северные области", – рассказала Птуха.

Этот циклон принесет преимущественно дожди, также будут отдельные порывы ветра. Но что касается температуры воздуха, то какого-то резкого похолодания не произойдет.

"Температура существенно не будет меняться. В ближайшие дни ночью – в пределах +6...+12 градусов, в дневные часы – +11...+18. Традиционно теплее у нас в южной части – там ночью+10 ... +16, днем +17, даже +23 градуса может быть. То есть там еще даже немножко греется. Немного прохладнее разве что 26 октября на Черниговщине и Сумщине – ночью всего +3...+8 тепла, а днем +6...+11 градусов", – отметила синоптик.

Погода в Украине 27 октября/ Укргидрометцентр

Осадки в выходные 28-29 октября

В субботу, 28 октября, новый циклон принесет с юго-запада дожди, которые выпадут на западе и севере Украины, а также частично в центре. Но начиная с обеда в субботу дождь начнет рассеиваться практически во всех областях.

Погода в Украине 28 октября/ Укргидрометцентр

В воскресенье, 29 октября, Украина уже будет под влиянием поля повышенного давления. В таких условиях в нашем государстве будет преобладать погода без осадков – будет больше прояснений и более комфортная температура, рассказала Наталья Птуха.

Погода в Украине 29 октября/ Укргидрометцентр

Может подняться уровень воды в реках

Однако кое-где новый циклон может нести в себе большую опасность. В результате дождей на Закарпатье и в Карпатах может подняться уровень воды в реках.

"С другой стороны надо быть внимательными и осторожными. Будет обнародоваться информация относительно следующего циклона, который в пятницу-субботу (27-28 октября – ред.) будет входить сначала на Закарпатье и в Карпаты. Там, конечно, за счет большого количества осадков, могут быть определенные проблемы с повышением уровня воды в реках. Эта информация будет еще уточняться и будет обнародовано предупреждение: где, когда и что наблюдать", – отметила синоптик.

Кто такая Наталья Птуха Наталья Птуха – синоптик в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает с украинскими телеканалами, радиостанциями и информационными источниками.

Какой может быть погода в Украине зимой

Ранее сообщалось, какой может быть погода на Новый год 2024. Метеоролог Вазира Мартазинова отметила, что в последние годы зимы в Украине "идут одна за другой" – они невероятно похожи. Так, "погода в декабре, как и в ноябре, практически не будет отличаться от той, которая была в прошлом году". По ее словам, январь 2024 года в Украине будет малоснежным и практически без осадков.

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха отметила, что этой зимой будет меньше холодов и другие "сюрпризы". Этой зимой погода в Украине будет значительно теплее нормы, и сам период холодов будет короче, говорит синоптик.

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