УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Налетит мощный циклон, будут лить дожди: на Украину надвигается новая погодная опасность

Алёна Воронина
26 октября 2023, 14:00обновлено 26 октября, 17:21
Нынешние дожди будут стихать. Но расслабляться не стоит, ведь скоро на наше государство надвинется новый циклон. Кое-где поднимется уровень воды в реках.

Погода, дождь, горы, природа, осень
Погода в Украине – на нашу страну надвигается новая погодная опасность/ unsplash.com

Погода в Украине сейчас дождливая, потому что на территории нашего государства царит циклон с системой атмосферных фронтов. В четверг, 26 октября, нынешние дожди будут стихать и погода станет спокойнее. Однако это не надолго. Уже завтра, 27 октября, надвинется новый циклон, который принесет сильные дожди.

Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью Radio NV. Она отметила, что первыми влияние нового циклона почувствуют западные области.

видео дня

"Расслабляться еще рано, потому что потом, уже 27-28 октября снова приходит очередной циклон с атмосферными фронтами с юго-запада. Сначала его влияние почувствует Закарпатье, Карпаты, западные области, а потом он уже сместится в центральные и северные области", – рассказала Птуха.

Этот циклон принесет преимущественно дожди, также будут отдельные порывы ветра. Но что касается температуры воздуха, то какого-то резкого похолодания не произойдет.

"Температура существенно не будет меняться. В ближайшие дни ночью – в пределах +6...+12 градусов, в дневные часы – +11...+18. Традиционно теплее у нас в южной части – там ночью+10 ... +16, днем +17, даже +23 градуса может быть. То есть там еще даже немножко греется. Немного прохладнее разве что 26 октября на Черниговщине и Сумщине – ночью всего +3...+8 тепла, а днем +6...+11 градусов", – отметила синоптик.

Погода в Украине 27 октября
Погода в Украине 27 октября/ Укргидрометцентр

Осадки в выходные 28-29 октября

В субботу, 28 октября, новый циклон принесет с юго-запада дожди, которые выпадут на западе и севере Украины, а также частично в центре. Но начиная с обеда в субботу дождь начнет рассеиваться практически во всех областях.

Погода в Украине 27 октября
Погода в Украине 28 октября/ Укргидрометцентр

В воскресенье, 29 октября, Украина уже будет под влиянием поля повышенного давления. В таких условиях в нашем государстве будет преобладать погода без осадков – будет больше прояснений и более комфортная температура, рассказала Наталья Птуха.

Погода в Украине 29 октября
Погода в Украине 29 октября/ Укргидрометцентр

Может подняться уровень воды в реках

Однако кое-где новый циклон может нести в себе большую опасность. В результате дождей на Закарпатье и в Карпатах может подняться уровень воды в реках.

"С другой стороны надо быть внимательными и осторожными. Будет обнародоваться информация относительно следующего циклона, который в пятницу-субботу (27-28 октября – ред.) будет входить сначала на Закарпатье и в Карпаты. Там, конечно, за счет большого количества осадков, могут быть определенные проблемы с повышением уровня воды в реках. Эта информация будет еще уточняться и будет обнародовано предупреждение: где, когда и что наблюдать", – отметила синоптик.

Кто такая Наталья Птуха

Наталья Птуха – синоптик в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает с украинскими телеканалами, радиостанциями и информационными источниками.

Какой может быть погода в Украине зимой

Ранее сообщалось, какой может быть погода на Новый год 2024. Метеоролог Вазира Мартазинова отметила, что в последние годы зимы в Украине "идут одна за другой" – они невероятно похожи. Так, "погода в декабре, как и в ноябре, практически не будет отличаться от той, которая была в прошлом году". По ее словам, январь 2024 года в Украине будет малоснежным и практически без осадков.

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха отметила, что этой зимой будет меньше холодов и другие "сюрпризы". Этой зимой погода в Украине будет значительно теплее нормы, и сам период холодов будет короче, говорит синоптик.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
погода дождь прогноз погоды Погода в Украине Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Реклама

Главное за день

Будут запускать ракеты: эксперт рассказал, в каком случае США применят оружие

Будут запускать ракеты: эксперт рассказал, в каком случае США применят оружие

21:05 Политика
Покушение на Царева – спецоперация Службы безопасности Украины – СМИ

Покушение на Царева – спецоперация Службы безопасности Украины – СМИ

21:02 Украина
Войска РФ пытаются окружить еще один город на Донбассе: в ВСУ раскрыли планы врага

Войска РФ пытаются окружить еще один город на Донбассе: в ВСУ раскрыли планы врага

20:42 Украина
Все главные новости

Последние новости

21:05

Будут запускать ракеты: эксперт рассказал, в каком случае США применят оружие

21:02

Покушение на Царева – спецоперация Службы безопасности Украины – СМИ

20:42

Войска РФ пытаются окружить еще один город на Донбассе: в ВСУ раскрыли планы врага

20:32

Чуть не умер: стало известно, как служит Козловский

19:55

В ГУР отреагировали на возможную смерть Путина и рассказали, что творится в Кремле

Фесенко: Роль Китая в "оси зла" преувеличена, главный бенефициар - РоссияФесенко: Роль Китая в "оси зла" преувеличена, главный бенефициар - Россия
19:47

Скандальный Орбан не хотел плясать под дудку Путина: СМИ узнали детали

19:30

Ливень, потоп и ветер 30м/с: в Украину идет настоящий Армагеддон

19:10

Два сценария, которые будут происходить после смерти Путинамнение

19:03

Хитрая головоломка для самых внимательных: надо за 13 секунд найти паука

Реклама
18:47

На попытках воевать с Западом Путин может "сломать себе шею" – Фесенко

18:31

Ни за что не догадаетесь: что означает слово "шинквас" в украинском языке

18:11

В чем плюсы пить воду с лимоном: эксперт раскрыл тайну чудо-напитка

18:08

Подрыв судна ЧФ в Севастополе: в Силах обороны намекнули на карму для оккупантов

18:02

Запад не готов выиграть у Путина войну - Фесенко

18:01

Долгое и тяжелое наступление: в ЦАХАЛ раскрыли планы по операции в Секторе Газа

17:59

День ангела в ноябре 2023: как назвать ребенка, родившегося в этом месяце

17:35

Что есть, чтобы не мерзнуть: ТОП-продуктов, которые помогут телу согреться

17:14

Выход ВСУ на границы 1991 года и развал России: генерал СБУ Ягун сделал прогнозВидео

17:13

Война продлится весь 2024 год, Украина одержит победу, а ВСУ могут зайти в Россию – ГетьманЭксклюзив

17:12

Почему полезно есть острую пищу: 4 причины, о которых вы не зналиВидео

Реклама
17:08

Как правильно сушить одежду, чтобы в доме не появилась плесень

16:54

Дело под колпаком ФСБ: всплыли неожиданные детали покушения на Царева в Крыму

16:53

С фронта на сцену: боец 3-й штурмовой Виктор Розовый вернулся в "Лигу Смеха. Волонтерский десант 2"

16:51

"Замысел будет реализован": в ВСУ анонсировали полное уничтожение Крымского моста

16:48

Девушка показала лайфхак, как отмыть жирные пластиковые контейнеры без всяких усилий за 2 минуты

16:20

Данилов – о ядерных тренировках РФ: одна ракета шлепнулась, вторая не раскрылась

16:12

Как в доме сохранить тепло: 3 дельных совета для холодных дней

16:11

"Украина не победит": Орбан выдал дерзкое заявление, а премьер Люксембурга его осадил

16:00

"Нежная, красивая женщина": Потап неожиданно восхитился молодой певицейВидео

15:40

Оккупант-"рекордсмен" пролетел 37 метров после подрыва БТР, на котором он ехал

15:16

У Путина екнули из-за контактов с ХАМАС и сделали странное заявление

15:01

Больше не нужно терпеть: как избавиться от мигрени лишь за 10 минут надежным способом

14:59

"Смерти Путина недостаточно": в СНБО рассказали, какие изменения произойдут в России

14:52

Что сделать 28 октября, чтобы все болезни отступили: старые приметы дня

14:45

Десантники ВСУ нацелились на освобождение крупного города и назвали направление

14:41

В случае Третьей мировой войны всем будет хана, но сейчас не та ситуация – Фесенко

14:40

Как правильно стирать в стиральной машине: девушка показала три секрета

14:34

Таксист не говорил на украинском и выгнал пассажирок: Арестович даст ему денег

14:19

Пациент пластического хирурга: в России показали изменившегося певца Малинина

14:16

Россияне согнали в Донецкую область дополнительные отряды силовиков - ЦНС

Реклама
14:14

Посевной календарь на ноябрь 2023: что обязательно нужно сделать на огороде перед началом зимы

13:55

Ветер будет сносить деревья: украинцев предупредили о штормовой погоде на выходные

13:54

Дочь Касселя и Белуччи объявила о новых отношениях жаркими фото

13:50

РФ получила по зубам у Авдеевки: ВСУ уничтожили бригаду оккупантов – Зеленский

13:43

Что игрушки делают ночью: рецензия на фильм "Пять ночей у Фредди"

13:04

США не дадут РФ победить, это спровоцирует Китай на войну против Тайваня – ДжонсонВидео

13:00

Арестович сомневается в освобождении Украины: Данилов жестко отреагировал

12:51

"Шоколадная передозировка": что будет, если съесть 10 шоколадок за раз

12:47

Лунный день 28 октября 2023: полнолуние приведет к соблазнам во всех сферах жизни

12:39

"Крым никогда не был частью Украины": Явлинский опозорился скандальным заявлением

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыПростые блюда
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиМодные ошибкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять