'Просто наблюдают': эксперт раскрыл, насколько Запад готов к распаду РФ

Пока что Запад не делает ничего, чтобы предотвратить распад РФ - Ягун объяснил, что будет происходить с Россией.

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Ягун рассказал, готов ли Запад к распаду РФ / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скирншот: видео

На сайте Главред состоялся чат с генерал-майором запаса, бывшим заместителем председателя СБУ, экспертом по вопросам национальной безопасности Виктором Ягуном. Общаясь с читателями, он рассказал, насколько Запад готов к демонтажу Российской Федерации, будет ли он в очередной раз делать все, чтобы предотвратить это.

Ягун добавил, что пока что Запад не делает ничего, чтобы предотвратить распад РФ. Он просто наблюдает и пытается понять, что делать в случае такой ситуации.

"В Украине есть силы, которые пытаются дать рецепты или предложить сценарии того, как нам обустроить Россию после распада. В частности, был восстановлен Антибольшевистский блок народов, который существовал под эгидой ОУН и сейчас возродился под названием антиимперский блок народов. Он активно начал работать, создавать сеть по всему миру, объединять правительства в экзиле и национальных лидеров тех республик, стран и земель, которые хотят свободы и независимости своих народов", - пояснил эксперт.

Он также добавил, что есть и экзотические истории. Так, появилось целое направление, которое упомянуло, что Смоленск был не русским, а европейским, а Магдебургское право там было раньше, чем в Москве, и оно получалось дважды, поэтому Смоленск ближе к Беларуси и Польше, чем к Москве.

"Поэтому ситуация может кардинально измениться. И Украина пытается влиять на это, в частности в Верховной Раде создана специальная депутатская комиссия, которая будет этому способствовать. Поэтому я надеюсь, что Украина сделает свой вклад в развал России изнутри", - отметил Ягун.

Смотрите видео чата на Главреде с генерал-майором запаса СБУ Виктором Ягуном:

Напомним, что в СНБО рассказали, какие изменения произойдут в России после смерти Путина. Если кто-то считает, что со смертью Путина все закончится, Украина так не считает. В СНБО сообщили, что территория, которая является современной Россией, пропитана бесчеловечностью.

Эксперт раскрыл, заинтересован ли Запад в победе Украины. Ягун рассказал, что сейчас Запад начинает убеждать российскую оппозицию в том, что, возможно, надо договариваться с Путиным.

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