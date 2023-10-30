Защитники задыхаются, у них кружится голова: россияне лупят химическим оружием по ВСУ

Российские оккупанты пытаются захватить Купянск-Узловой, чтобы у них появился новый логистический путь по железной дороге.

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Россияне обстреливают позиции ВСУ химическим оружием / Коллаж: Главред, фото: 53-отдельная механизированная бригада, командование Объединенных сил ВСУ

Российские оккупанты пытаются захватить новые позиции под Купянском и даже применяют химическое оружие, чтобы нанести большие потери украинским силам. Уже вторые сутки подряд украинские военные ощущают действие химических газов. Об этом в эфире телемарафона заявил командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский.

Из-за этих военных украинским военным трудно дышать, они чувствуют головокружение, у них появляются ожоги.

"Вторые сутки враг использует, систематически нам объявляет, когда он произвел выстрелы запрещенным оружием. Мы понимаем, что это началось. Все что россияне говорят, что нельзя использовать, они прежде всего используют. На Бахмутском направлении мы видели систематическое использование фосфора, сейчас под Купянском они используют химию", – сказал Ярославский. видео дня

При этом россияне мощно обстреливают украинские позиции артиллерией. Офицер добавил, что на Лимано-Купянском направлении держится очень напряженная обстановка, у оккупантов большое количество вражеских сил. Жестокие штурмы продолжаются последние двое суток.

"Группами по 50 и более человек пытаются прорваться. И это не ДРГ, которые тихонько заходят, это штурмовые подразделения, которые пытаются прорвать линию обороны. Двое суток уже идут штурмы ... Им нужен Купянск-Узловой. Я считаю, что они пытаются сейчас штурмовать все направление", - добавил офицер ВСУ.

Оккупанты так борются за Купянск-Узловой, потому что в случае захвата они смогут использовать его как логистический путь по железной дороге. В то же время самым сложным направлением является Авдеевка, туда они бросают все свои силы.

Ситуация под Купянском

Недавно стало известно о "мясных" штурмах на фронте, в ВСУ рассказали о тактике оккупантов. РФ отправляет на штурм кучу бывших заключенных, штрафников-офицеров и мобилизованных россиян. Оккупанты стягивают свои резервы со всей России, чтобы прорвать линию обороны ВСУ.

Эксперт Алексей Гетьман рассказал о том, что россияне хотят форсировать реку, чтобы закрепиться под Купянском. В районе Оскола у украинских защитников уже все подготовлено, чтобы "встретить" противника.

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский рассказал о том, что враг усилился и атакует под Бахмутом и Купянском. Российские оккупанты поддерживают свои атаки артиллерией, минометами и дронами-камикадзе.

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