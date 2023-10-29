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ВСУ возьмут врага в 2 "кольца": майор - о том, как изменится ситуация в Авдеевке

Ангелина Подвысоцкая
29 октября 2023, 17:07
Российские оккупанты пытаются задавить украинских защитников огромным количеством живой силы и военной техники.
ВСУ, Алексей Гетьман
ВСУ возьмут оккупантов в 2 кольца под Авдеевкой / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, facebook.com/alexeyhetman

Российские оккупанты пытаются захватить Авдеевку и бросают туда огромное количество живой силы и техники. Столь мощных атак не было за 9 лет войны в Украине. Об этом в интервью Главреду рассказал ветеран российско-украинской войны, майор ВСУ Алексей Гетьман.

Он не исключает, что такие сильные штурмы связаны с приказом Путина захватить полностью Донбасс. В то же время еще одной причиной может стать контрнаступление ВСУ на юге. Гетьман говорит, что оккупанты таким образом могут пытаться остановить это наступление и ослабить давление на Токмакском и Херсонском направлениях.

"Военную технику россияне подтягивают не изнутри РФ, где у них в тылу нет тайных складов или подразделений, а с оккупированных территорий Украины. Они перемещают войска вдоль линии фронта: с севера – с Купянско-Лиманского направления, с юга – с Угледарского и с Марьинского направления и перебрасывают их в район Авдеевки", - говорит Гетьман.

Первая волна наступления на Авдеевку началась 7-10 октября. Тогда оккупанты активно накрывали позиции украинских военных артогнем, чем разрушали город еще сильнее. Такой обстрел продолжался 4 дня, после чего россияне пошли в наступление.

"Мы прекрасно знали, где они будут наступать - видели скопления войск и знали о планах атаковать с севера и юга с целью окружения города. Поэтому были заминированы дороги, взорваны мосты, поставили даже скрытые камеры видеонаблюдения, чтобы следить за их передвижениями", - добавил майор.

ВСУ возьмут оккупантов в 2 "кольца"

В то же время украинские военные делают все, чтобы не дать врагу продвинуться вперед и взять город. Украинская артиллерия наносит точные удары и уничтожает противника.

"Первая волна захлебнулась - враг потерял большое количество живой силы и техники. Если говорить с точки зрения воинских подразделений, россияне потеряли два мотострелковых полка. После этого россияне подтянули силы и пытаются провести вторую волну наступления. Теперь они в основном используют авиацию, менее активно работает артиллерия. Применяют авиационные удары с управляемыми планирующими авиабомбами, такими как ФАБ-500, ФАБ-250 и другими. Усилены минометные обстрелы и атаки беспилотниками", - говорит Гетьман.

Майор ВСУ считает, что вторая волна наступления на Авдеевку также станет провальной для РФ. Враг хоть и атакует, но ВСУ смогут "перерезать их клешни" и взять российские силы в два "кольца".

"Посмотрим, как будут развиваться события. Надо помнить, что это очень тяжелые бои, и мы, к сожалению, несем потери. В районе Авдеевки сосредоточено очень большое количество вражеской живой силы и техники. По приказу Путина россияне будут пытаться захватить именно Авдеевку и не будут жалеть своих людей. Они будут беречь военную технику, потому что с ней уже возникли сложности. Не хватает им и боеприпасов", - говорит Гетьман.

В то же время он считает, что украинским военным удастся удержать город.

Смотрите интервью Алексея Гетьмана для Главреда:

Кто такой Алексей Гетьман?

Алексей Гетьман – украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны.

В качестве военного эксперта комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Ситуация в Авдеевке

Президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ уничтожили бригаду оккупантов в ходе боев за Авдеевку. Оккупанты несколько раз пытались окружить город, однако украинские войска отбивали все атаки.

По данным журналистов Bild, Авдеевка оказалась под угрозой окружения. Оккупанты заходят с флангов, а для логистики остался единственный маршрут через село Орловка.

Позже в ВСУ сообщили о самом крупном поражении РФ. Российское наступление в районе Авдеевки привело к чрезвычайно высоким потерям. За последние две с половиной недели россияне потеряли около 6,5 тысячи человек, сказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун.

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