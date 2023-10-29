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350 единиц бронетехники: ВСУ сообщили о самом крупном поражении РФ

Юрий Берендий
29 октября 2023, 15:32
Российское наступление в районе Авдеевки привело к чрезвычайно высоким потерям. За последние две с половиной недели россияне потеряли около 6,5 тысяч человек.
ВСУ
ВСУ сообщили о рекордных вратах врага / Коллаж Главред, фото: Генеральный штаб ВСУ

По количеству потерь, битва при Авдеевке в Донецкой области является самым серьезным поражением для российских войск. Потери противника оцениваются на почти 6,5 тысяч человек, было полностью уничтожено 100 танков, а также почти 250 единиц другой бронетехники. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун.

"Если говорить о количестве потерь, то Авдеевка - самое крупное поражение россиян. Ведь если считать с 10 октября, то общая потери противника в Донецкой области в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" составили почти 6,5 тыс. человек. Полностью уничтожено 100 танков и почти 250 единиц другой бронетехники. Только за вчерашний день снова было уничтожено 5 танков врага, среди которых есть Т-90, — рассказал Александр Штупун.

Он также сообщил, что на Авдеевском направлении враг активно применяет резервы. Численность противника в районе Авдеевки достигает 40 тысяч оккупантов.

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"Враг идет вперед, несет потери, остатки убегают назад, и их всеми правдами и неправдами пытаются собрать в кучу и снова гонят вперед. Обычные солдаты видят те потери и начинают отказываться идти на верную смерть, поэтому российское командование пытается их обманывать или задействовать какие - то свежие силы из глубинки России, которые еще не осведомлены о том, что творится на фронте", - отмечать Александр Штупун.

Спикер также добавил, что российские командиры запугивают и применяют физическую силу к обычным солдатам, в результате чего оккупанты начинают сдаваться в плен.

"Только вчера таких насчитали около 10. Также захватчики аврально меняют некоторых командиров, что свидетельствует о больших проблемах у россиян. Но расслабляться не стоит, потому что у врага еще есть силы, и надо быть готовыми дать им отпор", — подытожил Александр Штупун.

Наступление на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупационные войска по-прежнему пытаются окружить город Авдеевка Донецкой области, Силы обороны Украины отбили все атаки врага. Вооруженным Силам Украины удалось продолжить свое продвижение к югу от города Бахмут и закрепиться на новых позициях. Украинские войска также двигаются в направлении Мелитополя и истощают российские силы, об этом сообщили в Генеральном штабе.

Также, ветеран российско-украинской войны, майор ВСУ Алексей Гетман указывает на то, что накануне перевыборов главы кремлевского режима Владимира Путина российские оккупационные войска могут начать наступление на Восточном фронте.

В то же время, как сообщил бригадный генерал Александр Тарнавский, потери российских оккупантов на Таврическом направлении снова начали расти и в течение суток составили 529 человек.

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война в Украине Авдеевка ВСУ
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