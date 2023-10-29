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Выход на границы 1991 года и ВСУ в России: Гетьман назвал сценарий победы Украины

Андрей Ганчук
29 октября 2023, 13:24
Агрессор Россия должна подписать не мирный договор, а капитуляцию с компенсациями и демилитаризованной зоной на своей территории, считает Алексей Гетьман.
Гетьман, ВСУ
Украина нужно заходить на территорию России, но не вглубь, и только для решения локальных задач - Гетьман / Коллаж: Главред, фото: скриншот Главред, 22-я ОМБр

Украина должна выйти на границы 1991 года и подписать с Москвой соглашение, которое будет включать капитуляцию России с демилитаризованной зоной вглубь российской территории на 200-500 километров. ВСУ могут зайти в РФ, чтобы решить локальные задачи, такие как окружение российской группировки, однако идти на Москву или Урал не нужно, чтобы не потерять поддержку Запада. Об этом заявил ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман.

В интервью Главреду он рассказал о том, что оптимальным сценарием завершения войны для Украины является возвращение всех своих территорий и безоговорочная капитуляция России с демилитаризованной зоной на ее землях.

"Выход на границы нашей страны для начала, затем подписание определенных документов, в том числе с Российской Федерацией, с той ее властью, которая есть, или с той, которая придет вместо нее. Речь идет не о мирном договоре, а о принятии капитуляции российских войск, определении того, что Россия нам должна, и на сколько километров мы можем построить демилитаризованную зону вглубь территории РФ – 200, 300 или 500", - считает Гетьман.

Почему ВСУ не нужно идти на Москву

По мнению военного аналитика, Украина может зайти на территорию России, чтобы решить определенные тактические задачи. К примеру, речь идет об окружении одной из группировок РФ, которое в той ситуации можно будет организовать путем захода на российскую территорию.

Смысла продвигаться дальше, вглубь Российской Федерации, идти в Москву или к Уралу нет. Это мое личное мнение, и я не знаю, что решит Генеральный штаб.

"Например, коалиция войск "Буря в пустыне", когда происходило освобождение Кувейта от Саддама Хусейна, уничтожила армию Хусейна, но не пересекла границы Кувейта, то есть не заходила на территорию другой страны, остановились, а потом уже продолжались политические и экономические санкции, давление и тому подобное. Если нужно окружить определенную группировку войск, это можно сделать и с территории РФ, ведь граница – не стена, которую нельзя преодолеть", - считает Гетьман.

Однако, как полагает аналитик, на Москву или Урал идти не нужно, поскольку в таком случае есть риск потери поддержки со стороны Запада.

"Но, по-моему, к наступательным действиям вглубь России прибегать не стоит, потому что мы можем потерять поддержку мира, ибо мнение может измениться. Даже сейчас Германия и США просят не стрелять их оружием по территории Российской Федерации. А это лишь выстрелы... Уверен, если наши солдаты будут заходить на территорию России не ради проведения локальных тактических действий, а для наступления на Москву, например, чтобы поднять над Кремлем наш флаг (этого очень хочется), я думаю, что позиция мира изменится – нас перестанут поддерживать", - подчеркнул Алексей Гетьман.

Смотрите видео, в котором Алексей Гетьман рассказал, почему Украине не нужно идти на Москву:

Война России против Украины

В утренней сводке Генштаба 29 октября сообщили, что войска РФ по-прежнему пытаются окружить Авдеевку. ВСУ отбивают все атаки. Кроме того, Силы обороны продвигаются на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

Военнослужащий Александр Войтко рассказал, что войска России пытаются окружить еще один город на Донбассе – Угледар. По его словам, там оккупанты хотят заставить украинскую армию покинуть город. Войска отражают вражеские атаки.

Россия хочет захватить весь Донбасс до 1 января 2024 года, считает Алексей Гетьман. Как полагает майор запаса, в связи с этим российские войска активизируют наступательные операции в зимний период.

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ВСУ войска России война России и Украины Алексей Гетьман
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