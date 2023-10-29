Хотят форсировать реку, чтобы закрепиться: эксперт ответил, куда пойдет РФ под Купянском

Алексей Гетьман ожидает усиление наступательных действий оккупантов под Купянском и Авдеевкой.

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Наступление России имеет политический характер, отметил Гетьман / Колаж: Главред, фото: 14 окрема механызована бригада, Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Российским войскам важно выйти к реке Оскол, чтобы открылся путь к захвату Купянска, но на другом берегу враг, скорее всего, разобьется об оборону украинских военных.

Как рассказал в интервью Главреду ветеран российско-украинской войны, майор ВСУ Алексей Гетьман, в районе Оскола у украинских защитников уже все подготовлено, чтобы "встретить" противника.

"Они (россияне - Главред) сначала хотят выйти на реку Оскол (в Купянском районе, - Главред) и попробовать ее форсировать. Это не такая большая река, как Днепр, но там на правом берегу горный кряж и, как говорят оттуда наши военные, никаких шансов ее перейти у врага нет. В том районе расположены наши мощные позиции и укрепления. Горный кряж и господствующие высоты не позволят там продвигаться", - объяснил Гетьман.

Смотрите видео, в котором Алексей Гетьман рассказал об угрозах новых наступлений России:

Эксперт также сказал, что сейчас Россия попала в ситуацию, когда надо отчитываться перед своим обществом.

"Им нужно объяснять, почему войска перешли в глухую оборону. На пропагандистских каналах они отчитываются, будто у Украины нет существенных успехов во время контрнаступательной операции, но этого недостаточно. Потому что у населения начинаются вопросы, как так получилось, что обещали за 3 дня что-то захватить, а теперь началось хвастовство оборонительными действиями. И Москва пытается показать, что, мол, это была очень хитрая тактическая многоходовка и вот сейчас они выдержали удар и будут бить в ответ", - добавил он.

Поэтому Гетьман ожидает усиления наступательных действий оккупантов.

"Если детально анализировать ситуацию, можно увидеть, что на Купянском и Авдеевском направлениях российское давление немного снизилось. Штурмы продолжаются, но количество их мощных ударов уменьшается. Скорее всего, это связано с перегруппировкой. Они будут наступать и дальше, особенно зимой", - сказал Гетьман.

По мнению эксперта, россияне искренне надеятся, что зима сыграет им "на руку".

"Они обосновывают это "исторической памятью", однако что-то напутали. Напоминают о войне с Наполеоном, где ложь на лжи, но забывают о важном моменте. Да, тогда России помогла холодная зима, однако армия Наполеона, где было много людей с юга Франции, к таким морозам не привыкла. Такая же ситуация и со Второй мировой войной - немецкие, а особенно итальянские войска, вообще не привыкли к лютым морозам. А теперь будет украинская зима к которой мы привыкли больше, чем россияне. Мы на своей земле лучше знаем, какие у нас зимы, что делать, и как прятаться", - высказался Гетьман.

Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман – украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. В качестве военного эксперта комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Новое наступление России

Россия уже несколько недель ведет масштабное наступление на Востоке. Особенно враг активизировал усилия на Купянском и Авдеевском направлении.

Однако, констатируют и украинские военные, и западные аналитики, ВС РФ несут в ходе штурмов огромнейшие потери в живой силе и бронетехнике.

Например, с 10 октября на Авдеевском направлении за последние две с половиной недели россияне потеряли около 6,5 тысяч человек.

Авдеевку россияне пытаются окружить, а Купянск - взять из-за важного железнодорожного узла, который должен, по логике оккупантов, помочь восточной группировке ВС РФ с логистикой.

Отдельно OSINT-аналитики установили, что на Авдеевском направлении противник стянул современную технику, что подчеркивает, насколько важным для РФ является сейчас этот участок фронта.

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