Россияне на Запорожском направлении расстреливают украинских пленных и своих военных

Оккупанты сейчас используют все возможные методы, чтобы сдержать ВСУ на Запорожском направлении.

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Федоров рассказал о ситуации на Запорожском направлении / коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВСУ, Минобороны РФ

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что российские оккупанты на Запорожском направлении расстреливают украинских пленных, а также уничтожают своих бойцов, которые не имеют мотивации воевать.

Отвечая на вопрос о том, правдива ли информация в сети о расстреле оккупантами пленных бойцов Национальной гвардии Украины, Федоров сказал, что ему известно об этом из открытых источников.

Мэр Мелитополя в эфире телемарафона "Єдині новини" подчеркнул, что оккупанты сейчас используют все возможные методы, чтобы сдержать ВСУ на Запорожском направлении. По его словам, россияне боятся, что если не удастся держать оборону, то украинские защитники освободят Токмак, Мелитополь и другие города в этом районе.

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"Мы понимаем, что враг находится в сверхагрессивном состоянии. Да, это могло происходить - расстрел наших военнопленных. В то же время оккупанты не выдерживают того натиска, который оказывают ВСУ, - рассказал Федоров.

Также мэр Мелитополя рассказал о том, что, по словам местных, в оккупированной части Запорожья часто видят расстрелянных российских военных.

По его словам, российская армия проводит интенсивную чистку внутри своего войска на Запорожском направлении, поскольку имеет проблемы с мотивацией бойцов воевать.

"Не все российские военные хотят продолжать воевать против ВСУ - многие из них хотят сложить оружие. Поэтому мы постоянно получаем сообщения от местных, что посадка у линии фронта заполнена расстрелянными российскими военными, которых даже никто не забирает. В них началась и продолжается самоликвидация. Это добавляет оптимизма", - отметил Федоров.

Ситуация на фронте

Напомним, что Россия стянула под Авдеевку 40 тысяч войск и 300 танков. У оккупантов страны-агрессора России есть определенные успехи под Авдеевкой, которые могут усложнить обеспечение ВСУ в городе, пишут журналисты Financial Times.

ВСУ сообщили, сколько самолетов РФ сбили за октябрь возле Авдеевки. Силы обороны Таврического направления за октябрь уничтожили 6 самолетов СУ-25.в то же время, за минувшие сутки враг потерял почти 50 единиц военной техники.

В ВСУ рассказали о новой тактике россиян на юге и в Крыму. Представительница ОК "Юг" отметила, что когда идет боевая работа, разговоры о разворачивающихся событиях могут быть преждевременными.

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