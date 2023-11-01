'Смешанный штурм': военный эксперт раскрыл жесткую тактику оккупантов в Авдеевке

Коваленко добавил, что россияне так же используют смешанный по комплектации тип штурмовых действий, как на Бахмутском направлении.

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Коваленко рассказал о тактике оккупантов в Авдеевке / коллаж: Главред, фото: Facebook, 53 отдельная механизированная бригада, 14 отдельная механизированная бригада

Военный эксперт Александр Коваленко рассказал, какую тактику российские оккупанты применяют на Авдеевском направлении и провел аналогию ситуации в Авдеевке с боями под Бахмутом.

"Во время наступления россиян на Бахмут осуществлялся охват более 50 км фронта с сосредоточением в разные моменты операции от 20 до 50 тысяч личного состава. В районе Авдеевки фронт составляет 20 километров. То есть давление на километр фронта вдвое превышает давление, которое оказывалось в районе Бахмута", - отметил Коваленко, передает ТСН.

Эксперт добавил, что россияне так же используют смешанный по комплектации тип штурмовых действий.

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"Когда в наличии достаточно механизированной компоненты (танки, ББМ и т.д.), Они пытаются прорывать оборону броне-колоннами, что очень напоминает наступление на Угледар. Но когда их механизированная компонента уничтожается и они ожидают пополнения, эту тактику заменяют массовые штурмы пехотной составляющей - тактика, наблюдавшаяся под Бахмутом, которая получила название "мясная волна", - пояснил Коваленко.

Ситуация на Авдеевском направлении

Напомним, что бои за Авдеевку стали самыми кровавыми за всю войну. Путин хочет захватить Авдеевку, потому что этот город имеет стратегическую военную ценность. Для российского диктатора это стало бы "огромной победой".

Россия готовит новое наступление на Авдеевку. В данный момент, российские оккупанты на Авдеевском направлении перегруппировываются. Украинские войска готовятся к отражению третьей с 10 октября атаки врага.

Войска РФ пытаются окружить Авдеевку, ВСУ продвигаются под Бахмутом. Армия Украины штурмует позиции российских оккупантов на Бахмутском направлении южнее Бахмута и закрепляется на новых позициях, рассказали в Генштабе.

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