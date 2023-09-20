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"Состоит из нескольких фаз": Коваленко раскрыл, как и когда ВСУ вернут Крым

Юлия Куришко
20 сентября 2023, 16:47 обновлено 20 сентября, 17:09
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Одно из ключевых условий - это истощение российской оккупационной группы войск, которая находится на полуострове, считает Коваленко.
'Состоит из нескольких фаз': Коваленко раскрыл, как и когда ВСУ вернут Крым
Коваленко рассказал, когда ВСУ вернут Крым / коллаж: Главред, фото: УНИАН, 33 отдельная механизированная бригада

В интервью Главреду военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, когда может начаться полномасштабная операция по возвращению Крыма.

"Если мы в этом году или в начале 2024-го выйдем на административные границы временно оккупированного Крыма, войска закрепятся на позициях и сразу начнут готовить условия по освобождению полуострова. Условия формируются и сейчас - все, что мы видим на Крымском полуострове и вокруг него, свидетельствует именно об этом. Я уверен, что начальный этап освобождения Крыма начнется именно после того, как мы выйдем на Азовское побережье", - считает эксперт.

Коваленко добавил, что процесс может начаться в конце этого или уже в начале следующего года - в зависимости от того, когда ВСУ туда дойдут.

"Освобождение Крыма может начаться в 2024-м году. Оно будет состоять из нескольких фаз. Первая - подготовительная: она не будет предусматривать никаких сухопутных операций на полуострове. Украинские войска будут действовать исключительно на расстоянии, уничтожая объекты российских оккупантов. Возможны и точечные диверсионно-разведывательные операции. Вторая - самая активная фаза - может начаться до конца 2024-го года, когда будут созданы соответствующие условия", - пояснил он.

Однако, одно из ключевых условий - это истощение российской оккупационной группы войск, которая находится на полуострове, считает эксперт.

Смотрите видео, в котором Александр Коваленко сделал прогноз по операции ВСУ по освобождению Крыма:

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Напомним, что Петр Черник считает, что ВСУ разорвут оборону РФ и прорвутся к Азову. После того как ВСУ сокрушат Южный плацдарм, они смогут перерезать сухопутный коридор в Крым, считает военный эксперт.

Буданов подчеркнул, что ВСУ могут успеть разорвать сухопутный коридор между РФ и Крымом до зимы. Российские оккупанты в отчаянии преждевременно развернули резервы. У них есть лишь 80% личного состава и 55% техники от необходимого количества.

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война в Украине Александр Коваленко
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