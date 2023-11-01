Россияне запустили две авиабомбы по детскому саду на Херсонщине

Российские оккупанты атаковали детский сад одного из населенных пунктов Херсонской области - здание уничтожено.

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На Херсон сбросили авиабомбы / коллаж: Главред, фото: t.me/olexandrprokudin, 3 отдельная штурмовая бригада

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что в среду, 1 ноября, оккупационная армия РФ сбросила две авиабомбы на детский сад в Бериславском районе.

"На заведение, в котором когда-то воспитывали малышей, сегодня оккупанты сбросили две авиабомбы", - отметил он в своем Telegram- канале.

По его словам, оккупанты атаковали детский сад одного из населенных пунктов Бериславского района Херсонской области. Учебное заведение уничтожено.

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В ОВА сообщили об обстреле Херсонщины / скриншот: t.me/olexandrprokudin

Обстрелы Херсонщины: что известно

Напомним, что 30 октября россияне обстреляли маршрутку в Херсоне, есть раненые. Снаряд РФ попал прямо в салон общественного транспорта. По уточненной информации, речь идет уже о 7 пострадавших.

Страна-агрессорка Россия обстреляла многоэтажки в центре Херсона. Армия РФ атаковала Центральный район города около полуночи с временно оккупированного левого берега. Были повреждены многоэтажки.

РФ сбросила на Херсон 2 авиабомбы. Начальник Херсонской МВА сообщил, что страна-агрессор Россия сбросила с самолетов две авиабомбы на Херсон и попала в районе объекта критической инфраструктуры.

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