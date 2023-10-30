РФ обстреляла многоэтажки в центре Херсона: есть погибшие и раненые

Российская оккупационная армия в ночь на 30 октября обстреляла Херсон с левого берега Днепра. Под ударом оказались многоэтажки. В результате атаки один человек погиб, еще трое - ранены.
Как сообщил в Telegram руководитель Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, армия РФ атаковала Центральный район города около полуночи с временно оккупированного левого берега. Были повреждены многоэтажки.
"Одна из квартир в результате попадания загорелась. Там погибла женщина 85 лет. Другая пострадавшая с ожогами и отравлением продуктами горения доставлена в больницу", - заявил Мрочко.
Еще двое раненых - мужчина 68 лет и женщина 36 лет - госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Как сообщал Главред, утром 28 октября в Херсоне прогремели несколько взрывов. Враг с левого берега ударил по центральной части города. Были разрушения в частном секторе. 80-летняя женщина получила травмы головы и сотрясение мозга. Ей оказана медицинская помощь.
Напомним, Служба безопасности Украины обезвредила антиукраинское "подполье" - агенты РФ наводили ракеты и управляемые авиабомбы на жилые дома в Херсоне.
Именно по их координатам в конце сентября этого года оккупанты полностью разрушили в областном центре два частных жилых дома и еще пять - повредили. В результате вражеского обстрела около 10 мирных жителей получили травмы разной степени тяжести.
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