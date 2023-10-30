УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

РФ обстреляла многоэтажки в центре Херсона: есть погибшие и раненые

Анна Ярославская
30 октября 2023, 07:37
Оккупанты атаковали Центральный район города около полуночи с временно оккупированного левого берега.
Херсон, укрытие
Ночью Херсон снова был под обстрелом РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Российская оккупационная армия в ночь на 30 октября обстреляла Херсон с левого берега Днепра. Под ударом оказались многоэтажки. В результате атаки один человек погиб, еще трое - ранены.

Как сообщил в Telegram руководитель Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, армия РФ атаковала Центральный район города около полуночи с временно оккупированного левого берега. Были повреждены многоэтажки.

"Одна из квартир в результате попадания загорелась. Там погибла женщина 85 лет. Другая пострадавшая с ожогами и отравлением продуктами горения доставлена в больницу", - заявил Мрочко.

видео дня

Еще двое раненых - мужчина 68 лет и женщина 36 лет - госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Как сообщал Главред, утром 28 октября в Херсоне прогремели несколько взрывов. Враг с левого берега ударил по центральной части города. Были разрушения в частном секторе. 80-летняя женщина получила травмы головы и сотрясение мозга. Ей оказана медицинская помощь.

Напомним, Служба безопасности Украины обезвредила антиукраинское "подполье" - агенты РФ наводили ракеты и управляемые авиабомбы на жилые дома в Херсоне.

Именно по их координатам в конце сентября этого года оккупанты полностью разрушили в областном центре два частных жилых дома и еще пять - повредили. В результате вражеского обстрела около 10 мирных жителей получили травмы разной степени тяжести.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине новости Херсона Херсонская область новости Украины война России и Украины
Реклама

Главное за день

РФ обстреляла многоэтажки в центре Херсона: есть погибшие и раненые

РФ обстреляла многоэтажки в центре Херсона: есть погибшие и раненые

07:37 Украина
В Севастополе гремели взрывы: оккупанты жалуются на атаку морских дронов

В Севастополе гремели взрывы: оккупанты жалуются на атаку морских дронов

07:09 Украина
Ночью в пригороде Днепра гремели взрывы: что известно

Ночью в пригороде Днепра гремели взрывы: что известно

06:37 Украина
Все главные новости

Последние новости

07:37

РФ обстреляла многоэтажки в центре Херсона: есть погибшие и раненые

07:09

В Севастополе гремели взрывы: оккупанты жалуются на атаку морских дронов

06:37

Ночью в пригороде Днепра гремели взрывы: что известноФото

06:06

Евреи на Северном Кавказе стали прямыми заложниками Путинамнение

05:00

Что делать, если заклинило окно на проветривание: решение проблемы за пару минут

Война продлится весь 2024 год, Украина одержит победу, а ВСУ могут зайти в Россию – ГетьманВойна продлится весь 2024 год, Украина одержит победу, а ВСУ могут зайти в Россию – Гетьман
04:00

Ключевой город под угрозой: генерал-разведчик сообщил о новом приказе Путина

03:30

Как устранить полосы на экране телевизора без звонка к специалисту: 6 способов

02:42

Ковыляла из последних сил: Ани Лорак показала нелепое дефилеВидео

02:12

Она грязнее, чем вы думаете: как почистить лейку душа

Реклама
01:40

Почему снится один и тот же человек: об этом догадываются не все

00:15

Голос країни-13 суперфинал: кто победил в 13 сезоне лучшего вокального шоу страныВидео

29 октября, воскресенье
23:54

Без средств для Украины: США готовы принять решение о помощи Израилю

23:12

"Город стирается с лица земли": Россия готовит новое наступление на Авдеевку

22:57

"Месиво" в аэропорту Махачкалы: Зеленский отреагировал на призывы "уничтожить евреев"Видео

22:40

"Ситуация очень плачевная": эксперт сообщил о целях нового наступления России

22:19

Где искать правду о войне? Telegram-канал AZfront актуально

22:01

Духовка будет чистой через несколько минут: женщина показала удивительный способ

21:32

Оккупанты наступают на флангах: ВСУ - о сложной ситуации под Бахмутом

21:15

Скандальная украинская актриса жестко бросила иноагента Моргенштерна

21:02

Правильный сигнал: Зеленский сообщил хорошие новости с мирного саммита на Мальте

Реклама
19:39

Мирные переговоры с Путиным: Подоляк объяснил слова премьера Словакии Фицо

19:30

У звезды "Ходячих мертвецов" обнаружили последнюю стадию рака

19:30

Врежет +1 и накроет туман: в Украину возвращается штормовой ветер

19:02

Атаковали 2 беспилотника: СБУ стоит за подрывом нефтеперерабатывающего завода в РФ - СМИВидео

18:54

Мимоза, которую никто еще не пробовал: невероятный рецепт закуски за 5 минутВидео

18:47

У Валерия Меладзе отобрали бизнес в РФ - СМИ

18:43

Уставший ехал из фронта: в Днепре полицейские чуть не сделали из военного "наркомана"

18:36

Слухи о смерти Путинамнение

18:28

Украине не хватает ракет к советским ЗРК, но Запад нашел решение - NYT

17:52

"Остановка активных боевых действий": в ГУР сообщили о новой стратегии Кремля

17:46

В РФ - масштабный пожар в нефтяных резервуарах "Лукойла": горит больше 5 часовВидео

17:42

"Есть первые признаки": майор ВСУ сказал, что Путин собирается устроить до выборовВидео

17:29

Вы делали пюре неправильно: повар раскрыла 9 секретов идеального приготовления

17:07

Садовод рассказала, какие 5 садовых растений обязательно надо обрезать перед зимой для лучшего роста

17:07

ВСУ возьмут врага в 2 "кольца": майор - о том, как изменится ситуация в Авдеевке

17:00

Заканчивается стрельбой: в армии РФ растет напряжение между россиянами и тувинцами

16:56

Хотят форсировать реку, чтобы закрепиться: эксперт ответил, куда пойдет РФ под КупянскомВидео

16:45

Что будет, если повторно замораживать мясо: многие об этом даже не подозревают

16:22

Именно этот минерал поможет снять боль: фармацевт рассказала, как помочь себе при менструации

16:19

Обманул всех и сбежал: новый поворот в истории украденного из Херсона енотаФото

Реклама
16:11

"Все закончится после 3 смертей": назван год, когда Украина выйдет из войны - счастливый прогноз

15:38

Будут ссоры и беда: что нельзя делать 30 октября - приметы

15:36

Ксения Мишина перенесла операцию - актриса показала себя под наркозом

15:32

350 единиц бронетехники: ВСУ сообщили о самом крупном поражении РФ

15:07

Бойцы ВСУ мощно разбили колонну войск РФ, которая шла на прорыв в Донецкой областиВидео

14:55

Лишь самые внимательные найдут белочку в лесу за 8 секунд: загадка "с подвохом"

14:53

Не допускайте грубую ошибку: как правильно мыть голову, чтобы волосы стали роскошными

14:49

Гороскоп на завтра 30 октября 2023: Водолею - потеря друзей, Близнецам - предложение

14:48

"Нет его, уже фарш": вагнеровец-убийца заныл по возвращении в Россию

14:25

Оштрафуют и граждан, и бизнес: в Раде появился законопроект о комендантском часе

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять