РФ обстреляла многоэтажки в центре Херсона: есть погибшие и раненые

Оккупанты атаковали Центральный район города около полуночи с временно оккупированного левого берега.

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Ночью Херсон снова был под обстрелом РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Российская оккупационная армия в ночь на 30 октября обстреляла Херсон с левого берега Днепра. Под ударом оказались многоэтажки. В результате атаки один человек погиб, еще трое - ранены.

Как сообщил в Telegram руководитель Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, армия РФ атаковала Центральный район города около полуночи с временно оккупированного левого берега. Были повреждены многоэтажки.

"Одна из квартир в результате попадания загорелась. Там погибла женщина 85 лет. Другая пострадавшая с ожогами и отравлением продуктами горения доставлена в больницу", - заявил Мрочко.

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Еще двое раненых - мужчина 68 лет и женщина 36 лет - госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Как сообщал Главред, утром 28 октября в Херсоне прогремели несколько взрывов. Враг с левого берега ударил по центральной части города. Были разрушения в частном секторе. 80-летняя женщина получила травмы головы и сотрясение мозга. Ей оказана медицинская помощь.

Напомним, Служба безопасности Украины обезвредила антиукраинское "подполье" - агенты РФ наводили ракеты и управляемые авиабомбы на жилые дома в Херсоне.

Именно по их координатам в конце сентября этого года оккупанты полностью разрушили в областном центре два частных жилых дома и еще пять - повредили. В результате вражеского обстрела около 10 мирных жителей получили травмы разной степени тяжести.

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