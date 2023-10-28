Взрывы в Херсоне: оккупанты ударили с левого берега, есть разрушения

Враг с левого берега ударил по центральной части города. Информация о пострадавших уточняется.

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Россияне ударили по Херсону с левого берега Днепра / УНИАН

В ночь на 28 октября в Херсоне прогремело несколько взрывов. Враг с левого берега ударил по центральной части города. Об этом сообщил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.

"В Херсоне прогремели несколько взрывов! Враг с левого берега ударил, в частности, по центральной части города", - напиcал он в Telegram.

По словам Мрочко, есть разрушения в частном секторе. Информация о пострадавших уточняется.

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