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Весь салон в крови: россияне обстреляли маршрутку в Херсоне, есть раненые

Яна Ставская
30 октября 2023, 15:38
Снаряд РФ попал прямо в салон общественного транспорта. По уточненной информации, речь идет уже о 7 пострадавших.
Весь салон в крови: россияне обстреляли маршрутку в Херсоне, есть раненые
РФ в очередной раз обстреляла Херсон / коллаж Главреда. Фото: facebook.com/mrochko.roman, facebook.com/alexandr.prokudin

Сегодня днем, 30 октября, российские войска совершили очередной обстрел деоккупированного Херсона. Под огонь попала маршрутка с гражданскими, сообщил в Facebook глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, есть пострадавшие, из них одна женщина - в тяжелом состоянии.

"Оккупанты обстреляли маршрутный автобус в Херсоне. Предварительно известно о по меньшей мере четырех пострадавших. Одна женщина находится в тяжелом состоянии. Информация уточняется", - отметил Прокудин.

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В то же время, по уточненной информацией руководителя МВА Романа Мрочко, в результате попадания снаряда в маршрутный автобус в Днепровском районе Херсона ранены семь человек.

Обстрелы Херсона и ситуация в области

Россияне постоянно обстреливают Херсон и прилегающие районы освобожденной части области. В частности, накануне под ударом артиллерии ВС РФ оказались многоэтажки центра города. Погибла 85-летняя жительница. Еще одну женщину с ожогами госпитализировали.

В то же время на левом берегу Днепра оккупационная "власть" усиливает давление на местное население с целью найти людей с проукраинской позицией. Наблюдается массовое мародерство, что, по мнению спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, может быть сигналом того, что враг не собирается закрепляться в этих населенных пунктах.

Кроме того, украинские спецслужбы регулярно выявляют предателей среди местных, которые наводят ракеты и авиабомбы на жилые дома.

Секретарь СНБО Алексей Данилов, в свою очередь, подчеркивал, что Украина будет "отвечать" России за обстрелы украинских городов.

Война в Украине - главное

Россия продолжает развивать наступление на Востоке. Теперь оккупанты хотят "открыть" еще одно направление - Бахмутское, констатировал командующий Восточной группировкой ВСУ генерал Александр Сырский. Украинские позиции атакуются ежедневно.

Напряженной ситуация остается под Авдеевкой и Купянском. Первую Россия пытается взять в окружение, а Купянск - захватить ради железнодорожного узла.

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