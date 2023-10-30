Весь салон в крови: россияне обстреляли маршрутку в Херсоне, есть раненые

Сегодня днем, 30 октября, российские войска совершили очередной обстрел деоккупированного Херсона. Под огонь попала маршрутка с гражданскими, сообщил в Facebook глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
По его словам, есть пострадавшие, из них одна женщина - в тяжелом состоянии.
"Оккупанты обстреляли маршрутный автобус в Херсоне. Предварительно известно о по меньшей мере четырех пострадавших. Одна женщина находится в тяжелом состоянии. Информация уточняется", - отметил Прокудин.видео дня
В то же время, по уточненной информацией руководителя МВА Романа Мрочко, в результате попадания снаряда в маршрутный автобус в Днепровском районе Херсона ранены семь человек.
Обстрелы Херсона и ситуация в области
Россияне постоянно обстреливают Херсон и прилегающие районы освобожденной части области. В частности, накануне под ударом артиллерии ВС РФ оказались многоэтажки центра города. Погибла 85-летняя жительница. Еще одну женщину с ожогами госпитализировали.
В то же время на левом берегу Днепра оккупационная "власть" усиливает давление на местное население с целью найти людей с проукраинской позицией. Наблюдается массовое мародерство, что, по мнению спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, может быть сигналом того, что враг не собирается закрепляться в этих населенных пунктах.
Кроме того, украинские спецслужбы регулярно выявляют предателей среди местных, которые наводят ракеты и авиабомбы на жилые дома.
Секретарь СНБО Алексей Данилов, в свою очередь, подчеркивал, что Украина будет "отвечать" России за обстрелы украинских городов.
Война в Украине - главное
Россия продолжает развивать наступление на Востоке. Теперь оккупанты хотят "открыть" еще одно направление - Бахмутское, констатировал командующий Восточной группировкой ВСУ генерал Александр Сырский. Украинские позиции атакуются ежедневно.
Напряженной ситуация остается под Авдеевкой и Купянском. Первую Россия пытается взять в окружение, а Купянск - захватить ради железнодорожного узла.
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