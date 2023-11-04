Оккупанты готовят новый массированный штурм Авдеевки – ISW

Активные боевые действия вблизи Авдеевки пока что не ведутся, но украинские войска ожидают "обострения ситуации".

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Войска РФ готовят третий штурм Авдеевки / Коллаж: Главред, фото: Facebook П. Жебривский, Минобороны РФ (иллюстративное фото)

Российские оккупанты готовятся к третьей серии крупных штурмов под Авдеевкой и третьему массированному штурму самого города. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Аналитики ISW отмечают, что войска РФ продолжили наступательные операции под Авдеевкой 3 ноября и достигли подтвержденных успехов на северном фланге.

Геолокационные кадры, опубликованные 3 ноября, указывают на то, что российские войска продвинулись на юго-запад от Красногоровки (4 км к северу от Авдеевки) до железнодорожной линии к северу от города.

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Украинский Генеральный штаб сообщил, что украинские войска продолжают противостоять российским наступлениям вблизи Авдеевки и отбили более 17 российских атак.

Спикер Таврической группировки украинских войск полковник Александр Штупун заявил, что активных боевых действий вблизи Авдеевки не ведется, но украинские войска ожидают "обострения ситуации".

Российский "военкор" утверждает, что по состоянию на 3 ноября российские войска осуществили неопределенное продвижение на юго-восток от Авдеевки.

Также российские "военкоры" утверждали, что бои продолжаются возле Авдеевского коксохимического завода, южных и юго-западных окраин Авдеевки и Опытного (4 км к югу от Авдеевки).

Украинский военный наблюдатель заявил, что российские войска быстро строят фортификационные сооружения в тыловых районах, близких к районам предполагаемого наступления в районе Авдеевки, чтобы иметь возможность быстрее вводить резервы в бой.

В отчете отмечается, что украинские официальные лица и российские источники сообщили, что российские войска готовятся к третьей серии крупных штурмов под Авдеевкой.

Бои за Авдеевку

Российские оккупанты планируют захватить Авдеевский коксохимический завод. На фоне отсутствия успехов на фронте это их новая цель. Об этом заявил начальник Авдеевской ГВА Виталий Барабаш в эфире телемарафона 3 ноября. Также, по его словам, армия РФ продолжает попытки окружить Авдеевку.

Битва за Авдеевку еще не подошла к концу несмотря на то, что за последние три дня российские оккупанты снизили количество ударов. Ситуация на этом участке фронта довольно критична, а на интенсивность обстрелов мог повлиять погодный фактор. Такое мнение озвучил военный эксперт Алексей Мельник.

Войска России собрали в районе Авдеевки до 40 тысяч оккупантов и 300 танков, однако количества боевых столкновений там стало меньше, чем под Марьинкой. ВСУ не собираются оставлять город. Тем временем на Западе пишут, что у оккупантов есть определенные успехи на Авдеевском направлении – россияне контролируют фланги города, и это может осложнить снабжение украинских войск в Авдеевке.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что российские оккупанты на Авдеевском направлении несут еще большие потери, чем во время предыдущей наступательной операции под Бахмутом.

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