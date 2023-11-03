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Даты начала ударов по энергетике известны: в ГУР сообщили важные детали

Юрий Берендий
3 ноября 2023, 09:39
В разведке сообщили, что имеют приблизительную информацию, когда именно Россия готовится наносить удары по Украине, однако это трудно предсказать точно.
Обстрел
В ГУР предупредили об обстрелах со стороны РФ / коллаж Главред, фото: Минобороны Украины, скриншот с видео

Россия может продолжить стратегию обстрелов энергетической инфраструктуры Украины в осенне-зимний период. Однако точное время начала таких атак трудно предсказать. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

Он отметил, что Россия функционирует как террористическая организация, и каждый день совершает нападения на мирные украинские города, наносит удары по гражданской инфраструктуре и убивает невинных жителей Украины.

"Соответственно, что касается зимнего периода и потенциальных атак на критическую инфраструктуру, в частности на энергетику - то это абсолютно вероятный сценарий, к большому сожалению", - сказал он.

видео дня

По словам разведчика, нет никаких оснований считать, что противник изменил свою тактику или отказался от нарушения международного права и гуманитарных принципов.

Андрей Юсов также заявил, что его разведывательное ведомство располагает приблизительной информацией, когда именно Россия готовится наносить массированные удары по Украине, но он воздерживается от разглашения конкретных дат и сроков.

"Эта информация собирается из разных источников. Такие данные есть и они учитываются в общих планах по противодействию подобным атакам. Окончательное решение россиян может быть скорректировано в любой момент, поэтому делать любые анонсы будет неправильно. Любой сигнал воздушной тревоги надо учитывать всем — и гражданским, и военным", - завершил он.

Удары по энергетической инфраструктуре Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, Алексей Данилов, сообщил, что украинские власти и предприятия принимают все возможные меры для защиты граждан от возможных больших перерывов в поставках электроэнергии. Он также отметил, что Россия активно накапливает ресурсы, возможно с целью атаки критической и энергетической инфраструктуры Украины зимой.

В то же время, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк указывает на то, что с приближением осени украинцы готовились к возможным новым масштабным атакам от россиян. Однако сейчас враг не прибегает к такой тактике и на это есть обоснование. К сожалению, это "затишье" не означает, что Россия не вернется к массированным обстрелам.

Также, пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк воодушевляет, что РФ сократила количество ракетных атак на Украину. Российские оккупанты пытаются экономить ракеты "Калибр" и Х-101.

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обстрелы ГУР Андрей Юсов
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