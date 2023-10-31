Будут точечные удары: РФ готовится к массированному обстрелу Украины

Российские оккупанты накапливают ракеты, чтобы с наступлением холодов атаковать объекты энергетики.

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РФ накапливает ракеты для ударов по Украине / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

РФ уменьшила количество ракетных атак по Украине. Российские оккупанты пытаются экономить ракеты "Калибр" и Х-101. Об этом в эфире телемарафона заявила спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк.

Враг хочет накопить ракеты для дальнейших атак. В то же время это не значит, что у РФ заканчиваются ракеты, ведь враг продолжает их производство.

"В последнее время они не используют ракеты воздушного базирования типа Х-101. Это означает, что производство ракет продолжается, следовательно, происходит определенное накопление", - сказала Гуменюк. видео дня

Россияне будут наносить точечные ракетные удары, с применением также и баллистику. Оккупанты готовятся к ударам по энергетике с наступлением холодов, считает Гуменюк.

РФ планировала ударить космической ракетой

После того как появилась информация о том, что россияне якобы могут ударить по Украине космической ракетой, секретарь СНБО Алексей Данилов разнес оккупантов. Он заявил, что речь идет лишь о мечтах, поскольку Москва не может овладеть технологиями в космической сфере. Деградация в государстве набирает обороты.

Недавно в ГУР потроллили Рогозина и назвали его "обезьяной с гранатой". В военной разведке не подтвердили, но и не опровергли факт подобной инициативы со стороны Рогозина, но отметили, что российский политик навряд ли компетентен в космической сфере.

Эксперт Олег Катков рассказал, может ли космическая ракета Рогозина долететь до Украины. Технологически запихнуть авиабомбу ФАБ-9000 в космический ракетоноситель "Союз" можно, но есть нюанс.

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