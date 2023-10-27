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Катков рассказал, может ли космическая ракета Рогозина долететь до Украины

Алина Дембицкая
27 октября 2023, 03:40
Технологически запихнуть авиабомбу ФАБ-9000 в космический ракетоноситель "Союз" можно, но есть нюанс.
Катков рассказал, может ли космическая ракета Рогозина долететь до Украины
Катков рассказал, может ли космическая ракета Рогозина долететь до Украины / Коллаж Главред, скриншот из видео

Авиабомбу ФАБ-9000 технически возможно засунуть в космический ракетоноситель "Союз", но ракета не сможет долететь до места назначения. Об этом рассказал военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков в эфире "Эспрессо".

"Технологически запихнуть и запустить авиабомбу ФАБ-9000, которую россияне обсуждали, в космический ракетоноситель "Союз", стартовым весом от 306 тонн и высотой 51 метр, можно. Но все закончится тем, что авиабомба ФАБ-9000 просто развалится при входе в атмосферу на скорости около 6 км/с, и вряд ли долетит", - пояснил Катков.

По словам военного эксперта, также россияне не учитывают вопрос точности наведения ракеты.

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"Если будет использован обычный ФАБ-9000, то приблизительная точность падения его обломков будет плюс-минус "лапоть", а это десятки километров. Потому что точность обеспечивается специальными боеприпасами. Когда мы говорим о ядерном боеприпасе, который обычно весит 150-350 кг, то он имеет точность падения, после долгого орбитального полета, где-то 150 метров", - добавил Катков.

Рогозин предлагал ударить по Украине космической ракетой

Ранее издание BILD узнало об идее Рогозина нанести удар по большому украинскому городу с помощью космической ракеты. Это предложение экс-глава Роскосмоса презентовал Путину, однако одобрил ли ее российский диктатор - неизвестно.

Возможность удара по Украине с помощью космической ракеты обсуждалась в начале января 2023 года. При этом даже российские чиновники решили, что оптимальнее всего запустить ее с космодрома в Плесецке со взрывчаткой на борту.

На что у ГУР ответили откровенным троллингом. Представитель разведки Андрей Юсов сравнил Рогозина с обезьяной с гранатой: "Раньше говорили об обезьяне с гранатой, а сейчас – о Рогозине с ракетой", - заявил Юсов.

Также представитель ГУР подчеркнул, что оккупанты сейчас не могут выпускать по Украине 100 ракет за одну атаку.

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война в Украине война России и Украины
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