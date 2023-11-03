Потери колоссальные: Россия готовит массированный штурм большого города - офицер ВСУ

Российские оккупанты, в самой напряженной точке фронта, которая расположена в городе Авдеевка в Донецкой области, готовятся к третьей волне наступления.

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Россия готовит массированный штурм большого города-офицер ВСУ / коллаж Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого

Враг пытается реализовать свой план окружения Авдеевки, но это не удавалось. Интенсивность атак немного уменьшилась по сравнению с началом штурмов. Однако враг не отказался от своих планов. Об этом в эфире Апостроф TV рассказал офицер легиона "Свобода" майор МВД Максим Морозов.

"Скорее всего, готовится третья волна наступления на Авдеевку. В первые дни штурма было сожжено более 100 единиц техники. И выполнить первый план не удалось. Сейчас накапливаются силы и техника. Мы понимаем количество оккупантов и ждем новых тяжелых боев", - отметил он.

Военный отметил, что в случае, если в украинских вооруженных силах будет достаточный запас артиллерийских снарядов, ударных дронов и дронов-камикадзе, третья волна атак от россиян завершится еще большими потерями, как и две предыдущие.

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Оккупанты используют дроны, но в случае успешного действия систем противовоздушной обороны, преимущество в применении дронов нивелируется..

"Враг не меняет тактики боя и отношения к живой силе. Они понимают, что они мясо, которое идет на убой. Их задача добежать до позиций, завязать бой и ждать, пока подойдет техника. Однако практически воплотить это у них редко удается. Техника уничтожается, а те, кто добежали, сдаются в плен", - пояснил боец.

Наступление на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, подразделения российских оккупантов пересекли железнодорожную линию вблизи села Степное и начали штурмовые действия недалеко от самого села, на севере от Авдеевки. Русская пехота закрепилась за железной дорогой, готовя плацдарм для расширения и предстоящей атаки на Авдеевский коксохимический завод, контролирующий подступы к Авдеевке.

Также, в разведке Министерства обороны Великобритании отметили, что при попытке захватить Авдеевку в Донецкой области россияне, вероятно, понесли наибольшие потери за 2023 год. Российская сторона ведет операцию, похожую на ту, которую она использовала в начале полномасштабного военного вторжения в Украину. Москва пытается приобретать новые территории, однако войска РФ сталкиваются с проблемами эффективного продвижения на оперативном уровне.

В то же время, военный эксперт Роман Свитан, делает вывод, что российские оккупанты активизировались в зоне Авдеевки Донецкой области, но их возможности захватить город ограничены. Украинским военным нужно выдержать еще несколько недель, и ситуация может измениться. Он замечает, что ситуация возле Авдеевки является действительно сложной, но возможности россиян захватить город ограничены.

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