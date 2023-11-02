Россияне вводят резервы: генерал-разведчик сообщил о новой угрозе на фронте

На протяжении последних трех недель Россия активно пыталась осуществить наступательные операции в Донецкой области, однако не достигла значительных территориальных побед. Зато, агрессор понес значительные потери, восстановление которых будет весьма сложной задачей. Об этом 24 Канала рассказал Николай Маломуж-генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины.
Важно отметить, что Россия, пытаясь одержать победу любой ценой, не считается с потерями собственного войска
Российские войска поставили перед собой задачу - до конца текущего года захватить территории Донецкой и Луганской областей. Эти амбиции являются личными амбициями Владимира Путина и не являются инициативой российских военных.
Предварительно Россия надеялась захватить город Купянск, на что концентрировала значительные силы в Луганской области. Однако после провалов на этом направлении оккупанты решили изменить свою стратегию и сосредоточить внимание на Авдеевке, надеясь одержать хотя бы одну важную победу для Путина.
"Это бы позволило словам Путина о неудаче украинского наступления и бесперспективности западной помощи звучать более убедительно. Это было бы также весомым аргументом в склонении Украины к переговорам, которых крайне желает Россия", – предположил Маломуж.
По его словам, агрессору принципиально иметь успехи вблизи городов Авдеевка, Бахмут и Купянск, и именно поэтому в этом районе сосредотачиваются все новые и новые резервы. Однако, Россия не стремится вводить новые резервные армии поэтапно, а бросает свои силы на штурмы украинских позиций, где они несут ощутимые потери.
"Российские резервы не безмерны. Для одного содержания границ Кремлю требуется около 2 млн живой силы. Добавьте к этому нестабильную ситуацию в стране, где для поддержания правопорядка нужны миллионы правоохранителей. И как следствие, получится, что Россия не сможет пополнять свои войска беспрестанно", – уверен генерал в отставке.
Наступление России на Купянск
Напомним, как ранее сообщал Главред, по словам Сергея Диброва, начальника службы по связям с общественностью 21-й отдельной механизированной бригады, на Купянском направлении, российские оккупанты увеличили частоту артиллерийских обстрелов, что может указывать на решение их проблем с получением артиллерийских снарядов.
Также, генерал-полковник Александр Сырский, командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, поделился информацией о ситуации на Купянском направлении. Сырский отметил, что на Купянском направлении российские оккупанты не достигли никаких стратегических успехов.
В то же время, ветеран российско-украинской войны, майор Вооруженных Сил Украины Алексей Гетьман, пояснил, что для российских войск важно достичь реки Оскол, поскольку это откроет путь к захвату Купянска. Однако, вероятно, на другом берегу реки украинские защитники будут готовы встретить врага.
Другие новости:
- РФ может атаковать Украину ракетами: Зеленский назвал города, которые под угрозой удара
- Путин дал заднюю: Запад пообещал мощный ответ на ядерный удар РФ по Украине-FT
- В Крыму паника: в ВМС сообщили о последствиях нового удара по кораблю РФ