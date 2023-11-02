Россияне вводят резервы: генерал-разведчик сообщил о новой угрозе на фронте

С 10 октября россияне перешли в массированное наступление сразу по нескольким направлениям, однако за 3 недели боев им не удалось одержать хоть какую-то победу.

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Генерал-разведчик сообщил о новой угрозе на фронте / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, УНИАН

На протяжении последних трех недель Россия активно пыталась осуществить наступательные операции в Донецкой области, однако не достигла значительных территориальных побед. Зато, агрессор понес значительные потери, восстановление которых будет весьма сложной задачей. Об этом 24 Канала рассказал Николай Маломуж-генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины.

Важно отметить, что Россия, пытаясь одержать победу любой ценой, не считается с потерями собственного войска

Российские войска поставили перед собой задачу - до конца текущего года захватить территории Донецкой и Луганской областей. Эти амбиции являются личными амбициями Владимира Путина и не являются инициативой российских военных.

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Предварительно Россия надеялась захватить город Купянск, на что концентрировала значительные силы в Луганской области. Однако после провалов на этом направлении оккупанты решили изменить свою стратегию и сосредоточить внимание на Авдеевке, надеясь одержать хотя бы одну важную победу для Путина.

"Это бы позволило словам Путина о неудаче украинского наступления и бесперспективности западной помощи звучать более убедительно. Это было бы также весомым аргументом в склонении Украины к переговорам, которых крайне желает Россия", – предположил Маломуж.

По его словам, агрессору принципиально иметь успехи вблизи городов Авдеевка, Бахмут и Купянск, и именно поэтому в этом районе сосредотачиваются все новые и новые резервы. Однако, Россия не стремится вводить новые резервные армии поэтапно, а бросает свои силы на штурмы украинских позиций, где они несут ощутимые потери.

"Российские резервы не безмерны. Для одного содержания границ Кремлю требуется около 2 млн живой силы. Добавьте к этому нестабильную ситуацию в стране, где для поддержания правопорядка нужны миллионы правоохранителей. И как следствие, получится, что Россия не сможет пополнять свои войска беспрестанно", – уверен генерал в отставке.

Наступление России на Купянск

Напомним, как ранее сообщал Главред, по словам Сергея Диброва, начальника службы по связям с общественностью 21-й отдельной механизированной бригады, на Купянском направлении, российские оккупанты увеличили частоту артиллерийских обстрелов, что может указывать на решение их проблем с получением артиллерийских снарядов.

Также, генерал-полковник Александр Сырский, командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, поделился информацией о ситуации на Купянском направлении. Сырский отметил, что на Купянском направлении российские оккупанты не достигли никаких стратегических успехов.

В то же время, ветеран российско-украинской войны, майор Вооруженных Сил Украины Алексей Гетьман, пояснил, что для российских войск важно достичь реки Оскол, поскольку это откроет путь к захвату Купянска. Однако, вероятно, на другом берегу реки украинские защитники будут готовы встретить врага.

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