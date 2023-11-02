В Крыму паника: в ВМС сообщили о последствиях нового удара по кораблю РФ

Россия продолжают выводить Черноморский флот в Новороссийск. О деталях одной из таких передислокаций сообщили в ВМС Украины.

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В ВМС сообщили о последствиях нового удара по кораблю РФ / коллаж Главред, фото: Воздушные Силы Украины, скриншот с видео

Российские войска, расположенные на временно оккупированной территории Крыма, при любой минимальной угрозе сразу блокируют Крымский мост. В то же время, после всех атак на военные объекты Российской Федерации в оккупированном Крыму они сообщают об "учениях" или о том, что их ПВО что-то удалось сбить. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил представитель Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"В Крыму у россиян перманентная паника. И это прекрасно. Россияне, как мы видим, очень плохо понимают намеки. Так было с посещением нашей акватории в северо-западной части Черного моря. Только со второго раза они поняли, что им здесь не рады. Так было недавно с одним из патрульных кораблей, который только после второго повреждения понял, что пора, наверное, возвращаться уже в Новороссийск, желательно насовсем", - указывает Дмитрий Плетенчук.

Спикер Военно-морских сил ВСУ также сообщил, что судьба Крымского моста уже решена. Оккупанты, понимая опасность начинают использовать аэропорт, чтобы заменить Керченский мост.

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"Мы неоднократно обращались к ним с таким предупреждением, что сейчас самое время воспользоваться Крымским мостом. И как только они чувствуют какую-то угрозу относительно этой незаконной пристройки в нашему Крыму, сразу же его перекрывают. Это у них процедура стандартная и начинают использовать аэропорт для того, чтобы заменить этот объект", — резюмировал он.

Плетенчук отметил, что российская пропаганда систематически корректирует повестку дня, регулярно объявляя проведение учений по антиракетной обороне.

Удары по оккупированному Крыму

Напомним, как ранее сообщал Главред, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов отметил, что во временно оккупированном Крыму российские захватчики не имеют больше безопасных мест. Кроме того, влияние, которое осуществляют вооруженные силы Украины, затрудняет использование Крымского полуострова как логистической платформы.

Также, стали известны новые подробности массированного удара по Крыму, который состоялся 30 октября. По информации от источников, обстрел военных баз РФ на полуострове был осуществлен с использованием ракет системы АТАСМЅ, которые были предоставлены США.

В то же время, в ВМС указали на то, что в ночь на 30 октября во временно оккупированном Крыму украинские военные успешно совершили атаку на российские системы стратегического назначения, которые имеют важное значение для общей системы ПВО и являются дорогостоящими.

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