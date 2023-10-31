"Безопасных мест больше нет": в ГУР рассказали, что творится в Крыму

Юсов подчеркнул, что давление, которое осуществляют ВСУ, затрудняет для врага проведение, планирование и реализацию определенных операций в Крыму.

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В ГУР рассказали, что творится в Крыму / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Во временно оккупированном Крыму для российских захватчиков нет безопасных мест. Кроме того, давление, которое осуществляют Силы обороны Украины, затрудняет использование Крымского полуострова как логистического хаба. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Да, была информация, она подтверждается – о переброске средств противовоздушной, противоракетной обороны с других направлений и, в частности, с дальневосточного, на временно оккупированные территории Украины, в том числе на территорию полуострова. Но, как говорил глава ГУР МОУ Кирилл Буданов, сегодня в Крыму нет безопасных для оккупантов мест. И это мы видим собственными глазами фактически в ежедневном режиме. Продолжается плановая работа Сил безопасности и обороны, операции в различных сферах – и на земле, и на воде. И эта работа будет продолжаться и в дальнейшем", - сказал Юсов, отвечая на просьбу поделиться данными украинской разведки относительно того, насколько россияне усиливают противовоздушную оборону в Крыму.

Также Юсов подчеркнул, что "давление, которое осуществляют украинские силы безопасности и обороны, затрудняет для врага проведение, планирование и реализацию тех операций, в частности, из временно оккупированного Крыма, которые они планировали".

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Возвращение Крыма под контроль Украины

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов ранее рассказал о том, когда будет освобожден Крым. По словам начальника военной разведки, армия Украины вскоре зайдет на захваченный Россией полуостров.

Как отметил представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук, Украина взяла Крым под огневой контроль. Теперь там нет ни одной точки, до которой не дотягивались бы ВСУ. На балансе украинской армии есть не только ракеты Storm Shadow, но и другое серьезное вооружение. Крымчанам следует держаться подальше от военных объектов.

Ранее российский адвокат и правозащитник Николай Полозов заявил, что российские элиты поймут, что они "пойдут на дно" вместе с Путиным в тот момент, когда российская оккупационная армия потеряет Крым. Он подчеркнул, что в этот момент окружение диктатора может даже задуматься о том, чтобы передать его под суд.

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