"Перед Кремлем стоит примитивная задача": Подоляк рассказал, чего добивается РФ

Как отметил советник главы ОП, россияне хотят психологически влиять на западные элиты. Впрочем, для пропаганды необходимо какое-то результативное действие.

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Подоляк рассказал, чего добивается РФ на фронте / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Страна-агрессор Россия стремится повлиять на западные элиты. Чтобы провести удачную пропаганду, ей нужны доказательства своей успешной военной деятельности на фронте в Украине. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире Freeдом.

По его словам, перед Кремлем стоит довольно примитивная задача – военно-политическому руководству (не только Путину, но и элите) необходимы хотя бы какие-то результативные действия.

"Им нужно хотя бы продвижение на километр, на два, захват хоть какого-то населенного пункта, который на слуху, особенно в Донецкой или Луганской областях, чтобы сказать: смотрите, у нас еще есть потенциал, мы еще можем куда-то двигаться. Давайте, [Запад], вы будете прекращать военную поддержку Украины, и будете принуждать ее к переговорному процессу, поскольку мы все-таки еще умеем воевать. Это давление на общие глобальные процессы", - отметил Подоляк. видео дня

Он подчеркнул, что у России бездонная бочка ненужных жизней, которые можно тратить на то, чтобы продвинуться на километр. Если за километр продвижения по территории Украины нужно заплатить 10, 20, 30 тысяч жизней – для России это ничего не стоит.

Как отметил советник руководителя ОП, россияне хотят психологически влиять на западные элиты. Впрочем, для пропаганды необходимо хоть какое-то результативное действие.

"Например, показать: смотрите, мы окружили Авдеевку, мы взяли Авдеевку и так далее. А то, что там все стерто с лица земли, там практически нет населенных пунктов, – это для России не играет никакой роли. Для них главное – информационное сообщение: мы вышли, например, на промышленную зону Авдеевки, вышли на терриконы Авдеевского коксохима и тому подобное. Это исключительно ради либо психологической, либо информационной составляющей. Военный, стратегический смысл у Российской Федерации отсутствует", - отметил он.

Война России против Украины

Ранее полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан заявил, что разгром российской армии в Украине может произойти весной-летом 2024 года. По его словам, такие сроки могут быть связаны с тем, что в следующем году должны состояться президентские выборы в США.

Как отметил бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес, Украина вернет Донбасс и одержит победу в войне, когда изолирует Крым. По его словам, когда Москва потеряет захваченный Крымский полуостров, ей будет уже наплевать на Донбасс.

Военный Сергей Жеребило рассказал, как закончится война, если Путина не станет. Военнослужащий считает, что война рано или поздно закончится, потому что все войны заканчиваются. Но это не наше дело – с Путиным или нет. Украинцы имеют свое государство, свои границы и свои национальные интересы, "а россияне пусть хоть друг другу глотки перегрызут, у них у самих проблем очень много", говорит боец ВСУ.

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