Ракеты попали по базам РФ: в Сети узнали детали удара по оккупантам в Крыму

В результате ракетного удара по российским оккупантам в захваченном Крыму поражены военные базы РФ.
Подробности атаки сообщает местный Telegram-канал Крымский ветер со ссылкой на данные очевидцев.
"Атака сегодня была успешной: места размещения военных РФ, по меньшей мере, в двух захваченных курортных заведениях на Арабатской стрелке поражены, вероятно, ракетными ударами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе ракетной атаки над Арабатской стрелкой были замечены беспилотники.
"Ракеты попали в две базы отдыха – пансионат "Юный" и "Голубое пламя" в селе Стрелковое. Эти детские здравницы были увлечены ра**истами и там находятся их "расположения" – рассказали жители Генической общины.
По свидетельствам местных, из Геническа и села Геническая Горка в Стрелковое выехали автомобили скорой помощи и пожарные машины.
Удары по оккупантам в Крыму
Ранее сообщалось о том, что над Крымским мостом - дымовая завеса, оккупанты в панике. На оккупированном полуострове объявлена воздушная тревога. Telegram-каналы пишут о пролетах ракет со стороны материковой части Украины.
Напомним, ранее в ГУР спрогнозировали сценарий окончательного уничтожения Крымского моста. По прогнозу, ситуация с Керченским мостом разрешится "тогда, когда нужно".
Ранее сообщалось, что Россия "оттягивает" корабли от Крыма. Западные аналитики ранее утверждали, что в Новороссийск Россия переместила по меньшей мере 10 кораблей, однако эти цифры несколько "завышены".
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