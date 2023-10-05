Россия 'оттягивает' корабли от Крыма: появилась реакция ВМСУ

Западные аналитики ранее утверждали, что в Новороссийск Россия переместила по меньшей мере 10 кораблей, однако эти цифры несколько "завышены".

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ВСУ начали серию атак на Черноморский флот / Коллаж УНИАН, Википедия

В Военно-воздушных силах Украины подтвердили перемещение "значительной части кораблей" Черноморского флота из Севастополя в Новороссийск.

Как подчеркнул в эфире телемарафона спикер ВМСУ Дмитрий Плетенчук, военные видят определенное рассредоточение корабельного состава противника.

Однако данные по количеству перемещенных российских судов аналитиками несколько преувеличиваются.

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Такие "маневры" Черноморского флота в первую очередь продиктованы попыткой России предотвратить новые украинские удары вблизи полуострова.

"Поэтому - да, мы подтверждаем, что была перемещена довольно большая часть этих кораблей. Конечно, не все, конечно, не в том количестве, в котором сейчас эта информация есть в интернете, тем не менее тенденция стала и развитием той ситуации, которая до этого наблюдалась в акватории Черного моря относительно опасения со стороны россиян относительно безопасности нахождения их боевых единиц в акватории вокруг Крыма и в бухте Севастополя", - отметил спикер.

В то же время российский носитель "Калибров" зафиксирован в Азовском море, чего ранее, по словам Плетенчука, не наблюдалось.

По мнению спикера ВМСУ, это поведение свидетельствует, что российские оккупанты чувствуют большую безопасность в этом районе, чем в Черном море, однако для ВМСУ "в данном контексте ничего не меняется".

Напоследок Плетенчук рассказал о "плюсах" ударов по Черноморскому флоту. Врагу приходится выдерживать "паузы" в атаках, чтобы накопить достаточное количество ракет.

"Мы видим, что волны (атак РФ - Главред) происходят все реже, а количество ракет - все меньше. Это главное", - подчеркнул он.

Однако в Черном море все еще работает российская авиация, а противник минирует акваторию.

Удары по Черноморскому флоту

Сразу после громкого "выхода" России из "зерновой сделки" и, в связи с этим, шантажа Кремля "бить по гражданским судам" Украина начала новую серию атак на Черноморский флот возле Крыма и в Севастополе.

"Жирными целями" для ВСУ стали боевые корабли россиян, которые были привлечены к массированным ударам по материковой Украине. В частности, ракетоносители "Калибров". Однако под "раздачу" попали и патрульные суда, которые угрожали безопасности "зернового коридора".

А 22 сентября ВСУ нанесли мощный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Предварительно, погибло более 30 офицеров оккупантов.

В Военно-Воздушных силах откровенно признались, что нацелены "вывести из строя" весь Черноморский флот - иначе безопасность в Черноморском регионе не обеспечить.

По данным аналитиков, на фоне этих событий по меньшей мере 10 судов ЧФ переместились из Крыма в Новороссийск. В том числе - фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", три дизельные подводные лодки, пять десантных кораблей и несколько малых ракетных кораблей.

В то же время западные СМИ констатировали, что все три морских порта, в которых загружают украинское зерно, заработали вопреки выходу РФ из "зернового соглашения" и регулярным попыткам противника уничтожить украинскую портовую инфраструктуру.

РФ смогла лишь однажды вмешаться в морское движение. В августе патрульный корабль "Василий Быков" остановил сухогруз на пути в порт Измаил на Дунае. Чтобы провести осмотр, утверждало Минобороны РФ, "Василий Быков" якобы открыл предупредительный огонь.

По мнению Романа Свитана, с такими темпами украинские военные имеют все шансы прорвать сухопутный коридор РФ в Крым к Новому году.

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