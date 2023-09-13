Катер "Тунец" пошел на дно: в Черном море ВСУ уничтожили еще одно судно РФ

Украинские защитники уничтожили еще одно судно российских оккупантов в Черном море.
Об успешных действиях подразделений Вооруженных сил Украины говорится в сообщении в Facebook командования ВМС ВСУ.
Подчеркивается, что украинские защитники уничтожили российский катер "Тунец" в Черном море.
"В северо-западной части Черного моря Силами обороны Юга уничтожен еще один вражеский катер типа КС-701 "Тунец", - говорится в сообщении.
Удар по оккупантам в Севастополе
Напомним, 13 сентября на Севастопольском морском заводе прогремели мощные взрывы. В Минобороны РФ признали повреждение двух кораблей. ОSINT-исследователь М.Т. Андерсон считает, что могли быть повреждены: большой десантный корабль РФ и подлодка, которая является носителем ракет "Калибр".
Напомним, ранее появились новые детали мощных взрывов в Севастополе. В ГУР подтвердили повреждение двух судов во время ночной атаки на Севастопольский морской завод.
Ранее СМИ рассказали, чем и как ударили по кораблям оккупантов в Севастополе. Удар по кораблям РФ в Севастополе говорит о высокой организации спецоперации украинской стороной, пишут СМИ.
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