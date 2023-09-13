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Катер "Тунец" пошел на дно: в Черном море ВСУ уничтожили еще одно судно РФ

Алексей Тесля
13 сентября 2023, 18:54 обновлено 13 сентября, 19:03
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В северо-западной части Черного моря уничтожен еще один катер оккупантов РФ.
Тунец
Катер РФ Тунец уничтожен в Черном море / Коллаж: Главред, фото: Buran-force.ru, УНИАН

Украинские защитники уничтожили еще одно судно российских оккупантов в Черном море.

Об успешных действиях подразделений Вооруженных сил Украины говорится в сообщении в Facebook командования ВМС ВСУ.

Подчеркивается, что украинские защитники уничтожили российский катер "Тунец" в Черном море.

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"В северо-западной части Черного моря Силами обороны Юга уничтожен еще один вражеский катер типа КС-701 "Тунец", - говорится в сообщении.

Тунец
Катер РФ Тунец уничтожен в Черном море / Facebook/navy.mil.gov.ua

Удар по оккупантам в Севастополе

Напомним, 13 сентября на Севастопольском морском заводе прогремели мощные взрывы. В Минобороны РФ признали повреждение двух кораблей. ОSINT-исследователь М.Т. Андерсон считает, что могли быть повреждены: большой десантный корабль РФ и подлодка, которая является носителем ракет "Калибр".

Напомним, ранее появились новые детали мощных взрывов в Севастополе. В ГУР подтвердили повреждение двух судов во время ночной атаки на Севастопольский морской завод.

Ранее СМИ рассказали, чем и как ударили по кораблям оккупантов в Севастополе. Удар по кораблям РФ в Севастополе говорит о высокой организации спецоперации украинской стороной, пишут СМИ.

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Черное море взрыв война России и Украины
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