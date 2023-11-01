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На Крымском мосту - дымовая завеса, оккупанты в панике: что происходит

Анна Ярославская
1 ноября 2023, 11:34
На оккупированном полуострове объявлена воздушная тревога. Telegram-каналы пишут о пролетах ракет со стороны материковой части Украины.
Крымский мост
Над Крымским мостом поднимается белый густой дым / Коллаж: Главред, фото: twitter.com/Krymsky_bridge, скриншот

В среду, 1 ноября, над Крымским мостом поднимается густой белый дым. Вероятно российские оккупанты устроили дымовую завесу на любимом мосту российского диктатора Владимира Путина. На оккупированном полуострове объявлена воздушная тревога.

Тем временем в Сети паникуют - Telegram-каналы пишут о пролетах ракет со стороны материковой части Украины. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

"Сильный дым над Крымским мостом. Движение транспорта по нему временно перекрыто. При этом что произошло — точно неясно. Дым похож на дымовую завесу. Возможно, на мосту проводят учения", - сообщает Baza.

видео дня

Смотрите видео - Над Крымским мостом поднимается густой белый дым:

Скриншот

Один из российских пропагандистов утверждает, что в направлении Крымского моста якобы были запущены ракеты Storm Shadow.

"Три носителя крылатых ракет Storm Shadow/SCALP Су-24М вылетели с аэродрома Миргород. По южным территориям объявлена ракетная опасность. С мест сообщают о пролёте шести ракет "Сторм Шэдоу" над Пологами в Запорожской области в юго-восточном направлении на высоте 50 метров", – написал он.

"Направлением возможного удара может быть Бердянск, юг "ДНР" и восточная часть Крыма, включая Крымский мост", - добавил пропагандист.

Тем временем губернатор Севастополя Михаил Развожаев утверждает, что в районе Севастопольской бухты военные используют средства маскировки.

"Если увидите дым в районе Севастопольской бухты – это военные используют табельные средства маскировки, – написал он в Telegram.

Как сообщал Главред, Украина готовится к полному уничтожению Крымского моста. Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. В то же время она отметила, что Крымский мост - "лишняя конструкция", но с выполнением замысла по его уничтожению не следует спешить.

В ГУР спрогнозировали сценарий окончательного уничтожения Крымского моста. По прогнозу, ситуация с Керченским мостом разрешится "тогда, когда нужно".

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