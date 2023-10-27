"Замысел будет реализован": в ВСУ анонсировали полное уничтожение Крымского моста

Украина готовится к полному уничтожению Крымского моста. Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
В то же время она отметила, что Крымский мост - "лишняя конструкция", но с выполнением замысла по его уничтожению не следует спешить.
"Не все лишнее надо убирать прямо сейчас. По обычному закону уборку надо делать постепенно и целесообразно. Сейчас есть мысли о том как это может быть, но лучше когда они реализуются в стратегическом замысле", - сказала Гуменюк.видео дня
Уничтожение Крымского моста произойдет тогда, когда "наступит нужный момент". Гуменюк отметила, что уничтожение логистического пути не всегда может помочь достичь нужной цели.
"Есть более глубокий замысел и он будет реализован", - подчеркнула Гуменюк.
Уничтожение Крымского моста
Недавно стало известно о том, что оккупанты пытаются спасти Крымский мост. Враг усилил оборону моста и постоянно перебрасывает корабли из порта в порт. Однако враг старается избегать захода в Севастополь, потому что ВСУ время от времени атакуют цели.
Позже в ВМСУ отметили, что никакая защита не поможет оккупантам и намекнули на удары по Крымскому мосту. Украинские силы не скрывают, что Крымский мост, который является основным логистическим маршрутом оккупантов на юге, остается целью ВСУ для нанесения ударов.
Впоследствии в ГУР спрогнозировали сценарий окончательного уничтожения Крымского моста. По прогнозу, ситуация с Керченским мостом разрешится "тогда, когда нужно".
Другие новости:
- Подоляк - об освобождении Крыма: армия Украины добилась важных преимуществ
- Россия способна воевать до конца 2025 года, но все изменится, как только ВСУ войдут в Крым - Ягун
- Удар по базе спецсил РФ в Крыму: уничтожено и покалечено более 50 ГРУшников - СМИ