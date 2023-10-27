"Замысел будет реализован": в ВСУ анонсировали полное уничтожение Крымского моста

ВСУ уничтожат логистический путь оккупантов тогда, когда "наступит нужный момент".

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В ВСУ анонсировали уничтожение Крымского моста / Коллаж: Главред, фото: twitter.com/Krymsky_bridge

Украина готовится к полному уничтожению Крымского моста. Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

В то же время она отметила, что Крымский мост - "лишняя конструкция", но с выполнением замысла по его уничтожению не следует спешить.

"Не все лишнее надо убирать прямо сейчас. По обычному закону уборку надо делать постепенно и целесообразно. Сейчас есть мысли о том как это может быть, но лучше когда они реализуются в стратегическом замысле", - сказала Гуменюк. видео дня

Уничтожение Крымского моста произойдет тогда, когда "наступит нужный момент". Гуменюк отметила, что уничтожение логистического пути не всегда может помочь достичь нужной цели.

"Есть более глубокий замысел и он будет реализован", - подчеркнула Гуменюк.

Уничтожение Крымского моста

Недавно стало известно о том, что оккупанты пытаются спасти Крымский мост. Враг усилил оборону моста и постоянно перебрасывает корабли из порта в порт. Однако враг старается избегать захода в Севастополь, потому что ВСУ время от времени атакуют цели.

Позже в ВМСУ отметили, что никакая защита не поможет оккупантам и намекнули на удары по Крымскому мосту. Украинские силы не скрывают, что Крымский мост, который является основным логистическим маршрутом оккупантов на юге, остается целью ВСУ для нанесения ударов.

Впоследствии в ГУР спрогнозировали сценарий окончательного уничтожения Крымского моста. По прогнозу, ситуация с Керченским мостом разрешится "тогда, когда нужно".

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