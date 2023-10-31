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Взрывы в Севастополе: в ВМС сообщили, что было целью удара

Юрий Берендий
31 октября 2023, 09:46
В ВМС прокомментировали удары по оккупированному Россией Крыму. Целью обстрела стали дорогостоящие системы ПВО, которые имели большой радиус покрытия.
Обстрел
В ВМС сообщили, что было целью удара по Крыму / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, УНИАН

В ночь на 30 октября в оккупированном Крыму украинские военные успешно атаковали российские системы стратегического назначения, которые имеют большое значение для общей системы противовоздушной обороны и являются дорогостоящими. Об этом в эфире "Свобода Live"заявил спикер Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.

"Сейчас подтверждена только информация относительно самого факта поражения систем, и то, что это системы стратегического уровня. То есть мы можем из этого сделать вывод, что это не какие-то полевые системы для прикрытия близкого радиуса действия или даже среднего. Что касается стратегических систем, то речь может идти о тех, которые имеют дальний радиус действия, и соответственно имеют большую важность для общего построения ПВО и высокую стоимость", – сказал он.

Относительно взрывов в оккупированном Севастополе Плетенчук отметил, что информация требует подтверждения.

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"Относительно поражения объектов ПВО - безотносительно типа систем и сопутствующих потерь – следует отметить, что подобные удары не наносятся по каким-то отдельным незначительным объектам, таким как "Панцирь-С". Поэтому речь может идти о системах, которые имеют больший радиус действия и имеют большее значение. Это все является комплексом мер, которые призваны продолжить освобождение оккупированного Крыма от россиян", – добавил спикер ВМС.

"Бавовна" в оккупированном Крыму

Напомним, как ранее сообщал Главред, атаки на военные базы РФ на Крымском полуострове 30 октября выполнялись с помощью ракет типа ATACMS, которые были получены от США. По данным российских СМИ, сейчас проводится расследование для выявления тех, кто предоставил координаты военной техники.

В то же время, в бухтах Севастополя уже более недели нет носителей крылатых ракет - все в Новороссийске или в море.

Тако, как ранее отмечал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, освобождение Крыма военным путем является вполне реальным. Силы обороны Украины уже контролируют западную часть черноморской акватории и установили огневой контроль над полуостровом, который был захвачен Россией.

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