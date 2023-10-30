"Мы движемся к цели": Кулеба заинтриговал новостями о вступлении Украины в ЕС

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что до конца недели стоит ждать хороших новостей в вопросе вступления Украины в Европейский Союз. Об этом глава украинской дипломатии сказал во время телемарафона.
Так, в ответ на вопрос о том, что Украина ожидает от отчета ЕС относительно результатов подготовки вступления в Европейский Союз Кулеба сказал, что не может разгласить детали.
"Ну, результаты и детали я разглашать не буду. Но, я думаю, что с конца этой недели вы увидите события и новости, которые будут иметь положительный эффект. Украинская власть работала над тем, чтобы выполнить все, что нужно с нашей стороны. Президент контролировал это... Я не раз говорил, если не будет никаких форс-мажоров, то до конца этого года Украина откроет переговоры о членстве в ЕС. Сейчас мы уверенно движемся к этой цели, но детали я не буду раскрывать", - сказал Кулеба.видео дня
Вступление Украины в ЕС
Как ранее сообщал Главред, Европейский Союз проводит подготовку к началу официальных переговоров с Украиной по ее вступлению в блок. Издание Politico со ссылкой на трех дипломатов, осведомленных о планах лидеров ЕС отмечает, что дата проведения переговоров - декабрь 2023 года. Начало официального переговорного процесса в конце 2023 года подтвердил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна.
Также, как сообщил глава Европейского Совета Шарль Мишель, Украина может стать членом Евросоюза в 2030 году.
В то же время, в Евросоюзе рассматривают вариант, при котором могут быть разморожены миллиарды евро, предназначенные для Венгрии, которые были заморожены из-за беспокойства по поводу верховенства права в этой восточноевропейской стране. Взамен ЕС рассчитывает на лояльность Будапешта в вопросе одобрения помощи Украине, включая начало переговоров о членстве для Киева.
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