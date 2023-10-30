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"Сто раз убивали, а он жив": Фейгин развеял фейк о смерти Путина

Алина Дембицкая
30 октября 2023, 21:45
По словам Фейгина, если бы глава кремлевского режима действительно умер, то американские спецслужбы быстро бы подтвердили это.
Фейгин, Путин
Фейгин развеял фейк о смерти Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Информация о том, что российский диктатор Владимир Путин якобы умер несколько дней назад в своей резиденции на Валдае – это точно фейк. Когда глава Кремля умрет, то об этом станет известно явно не из какого-то Telegram-канала. Об этом рассказал российский оппозиционный политик и правозащитник Марк Фейгин в интервью Фокусу.

По словам Фейгина, если бы глава кремлевского режима действительно умер, то американские спецслужбы, которые, по его мнению, прослушивают телефоны Кремля и просматривают почту, быстро бы подтвердили это.

"И скажите, что такая информация не может вытечь и что она только в окружении останется? Так не бывает. В этот момент будет вовлечено слишком много людей. Как говорили у нас, в России, что знает двое – знает свинья. Поэтому, если такая информация появится, никто ее не удержит. Она все равно проступит, проникнет и ничего путного из этого не выйдет", - заявил российский юрист.

видео дня

Что касается вопроса, кто может иметь интерес в распространении информации о "смерти" Путина, Марк Фейгин считает, что здесь могут быть разные мотивы. Он замечает, что Валерий Соловей, как первоисточник, находится в Москве, и его регулярно преследуют, даже задерживали. Однако, возможно, некоторым образом ему позволяют высказывать такие утверждения, поскольку иначе его уже бы могли посадить за это.

"А если этого не происходит, то мы можем рассуждать в теме, что это в интересах Кремля. А вот какой интерес Кремля? Наверняка может быть в том, что "Путин неубиваемый". Знаете, как у Ницше: "То, что нас не убивает, делает нас сильнее". Вот если его сто раз убивали-убивали, а он жив – значит он не то, чтобы на восьмом десятке, он и на девятом будет жить. Это в каком-то смысле демонстрирует его непотопляемость", - заявил Фейгин.

Также сообщения о "смерти" Путина могли распространить, чтобы отвлечь внимание от актуальных событий, в частности войны в Украине и других первостепенных вопросов, подытожил российский юрист.

Болезнь и "смерть" Путина

23 октября Telegram-канал Генерал СВР писал, что у Путина вечером 22 октября произошло серьезный приступ – кремлевский диктатор чуть не умер, однако медикам удалось его откачать. По данным канала, к Путину срочно вызвали медиков. Врачи провели реанимацию. У президента РФ якобы была остановка сердца.

Вечером 26 октября Генерал СВР сообщил, что Путин якобы "умер" в результате остановки сердца в резиденции на Валдае, а в России "начинается переворот".

После того как появилась информация о смерти российского диктатора Владимира Путина, Сеть взорвалась мемами.

На фоне слухов о смерти российского диктатора Владимира Путина западные СМИ пишут о том, кто мог бы стать преемником президента РФ. Возможные варианты описало издание The Independent.

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война в Украине Фейгин война России и Украины
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