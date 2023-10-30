"Мир забудет": в Британии сделали заявление об увеличении военной помощи Украине

Великобритания пообещала увеличить объем военной помощи, которую предоставляет Украине. Кроме того, страна планирует сотрудничать с другими союзниками, чтобы обеспечить Киеву необходимую поддержку. Об этом заявил министр обороны Британии Грант Шаппс в соцсети Х.
"Путин надеется, что мир забудет о срочной необходимости поддержки Украины. Великобритания никогда этого не допустит", - говорится в сообщении.
Шаппс сказал, что Британия предоставит больше военной поддержки и объединит союзников, чтобы дать Украине то, что им нужно для победы.
"Это было мое послание вице-премьеру Александру Кубракову сегодня", - добавил глава Минобороны Британии.
Военная помощь Украине
17 октября сообщалось о том, что Байден планирует попросить у Конгресса $100 млрд для Украины и Израиля. Тогда появилась версия о том, что деньги будут выделены в рамках совместного пакета помощи Украине и Израилю, чтобы добиться одобрения инициативы со стороны "республиканцев".
19 октября Байден выступил с обращением и заявил, что Израилю нужна помощь в борьбе с ХАМАС, а Украине – для отражения военного нападения агрессора России.
20 октября Байден запросил у Конгресса 61 миллиард долларов для Украины в рамках широкого пакета помощи на 106 миллиардов долларов. Из этих денег большую часть получила бы Украина, а Израиль - 14,3 миллиарда долларов.
Впоследствии стало известно о том, что в США блокируют пакет помощи Украине и Израилю. Сенат Штатов может заблокировать пакет помощи Киеву и Иерусалиму из-за разногласий в рядах сенаторов - "республиканцев", пишут американские журналисты.
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