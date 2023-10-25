В США блокируют пакет помощи Украине и Израилю: в Politico назвали причину

Сенат Штатов может заблокировать пакет помощи Киеву и Иерусалиму из-за разногласий в рядах сенаторов-"республиканцев", пишут американские журналисты.

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В рядах "республиканцев" разногласия по поводу того, должен ли быть один пакет помощи для Украины и Израиля / Коллаж: Главред, фото: Посольство Украины в США, УНИАН

Верхняя Палата Конгресса США может заблокировать пакет помощи в размере 106 миллиардов долларов, который включает помощь Украине и Израилю. В рядах сенаторов-"республиканцев" разногласия относительно того, нужно ли объединять помощь сразу двум странам. Есть мнения по поводу того, что для Израиля нужно принять отдельный пакет.

Как пишет Politico, "республиканцы" сомневаются, стоит ли объединять помощь Украине и Израилю в один пакет. Пессимизм появился даже среди сторонников инициативы, которые ее поддерживают по всем пунктам.

Комитет Сената по ассигнованиям должен провести слушания по запросу Байдена через неделю.

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При этом сенатор от Флориды, "республиканец" Марко Рубио считает, что отдельные пакеты помощи Израилю и Украине - "лучший подход с тактической точки зрения".

"Их (пакеты помощи разным странам – ред.) следует разделить. Израильский компонент пользуется почти подавляющей поддержкой, и мы можем добиться этого очень быстро. Я просто думаю, что с тактической точки зрения это просто лучший подход", - считает Рубио.

Впрочем, его коллега Линдси Грэм поддерживает принятие пакета помощи в нынешнем формате.

"Я хочу, чтобы весь пакет был реализован. Это четыре проблемы национальной безопасности, и мы должны решать их как единое целое", - сказал Грэм.

Также журналисты со ссылкой на свои источники добавили, что из-за сложностей законопроект о помощи и вовсе могут не принять.

Помощь Украине и Израилю от США

17 октября американское агентство Bloomberg сообщило, что Байден планирует попросить у Конгресса $100 млрд для Украины и Израиля. Как предположили журналисты, в Белом доме решили оформить один пакет для двух стран, чтобы добиться одобрения инициативы со стороны "республиканцев".

19 октября Байден выступил с обращением по Израилю и Украине. В своем заявлении он сказал американскому народу, что Иерусалиму нужно помочь в борьбе с ХАМАС, а Украине – для отражения военного нападения агрессора России.

20 октября Байден запросил у Конгресса 61 миллиард долларов для Украины в рамках широкого пакета помощи на 106 миллиардов долларов. Израилю полагается $14, 3 млрд.

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