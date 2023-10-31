Теряют до 70% солдат: РФ бросает в "мясные атаки" пехоту "Шторм-Z" под Авдеевкой

Подразделения "Шторма-Z" вводятся в бой до проведения разведки, пытаются эвакуировать раненых без артиллерийского прикрытия. Это приводит к еще большим потерям.

https://glavred.info/ukraine/teryayut-do-70-soldat-rf-brosaet-v-myasnye-ataki-pehotu-shtorm-z-pod-avdeevkoy-10512703.html Ссылка скопирована

В "мясных атаках" пехота "Шторм-Z" под Авдеевкой теряет до 70% солдат – ISW / Коллаж: Главред, фото: росСМИ

В атаках под Авдеевкой страна-агрессор РФ использует отряды пехоты "Шторм-Z", которые теряют от 40 до 70 процентов личного состава за считанные дни. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

Эксперты ISW отмечают, штурмовые подразделения "Шторм-Z" состоят преимущественно из штафников, возглавляют их пехотинцы.

Спикер таврической группировки полковник Александр Штупун заявил 30 октября, что российские войска готовятся к проведению "мясных атак" (лобовых атак пехоты, - ред.) под Авдеевкой и тренируют подразделения "Шторм-Z" для будущих штурмов без снаряжения и техники.

видео дня

Российский "военкор", который якобы находится на авдеевском направлении, утверждал, что "мясные атаки" - это когда российская пехота атакует без артиллерийской поддержки. По его словам, когда два российских полка проводят "мясные атаки" бок о бок, стык между зонами ответственности обоих полков остается незащищенным и уязвимым для украинских контратак.

Другой российский "военкор" утверждал, что штурмовые отряды "Шторма-Z" на авдеевском направлении и на южном фланге Бахмута часто уничтожаются после нескольких дней активных действий и в среднем теряют от 40 до 70 процентов личного состава.

По словам российского "военкора", подразделения "Шторма-Z" часто вводятся в бой до проведения разведки или установления связи с соседними подразделениями и, как правило, пытаются эвакуировать своих раненых без артиллерийского прикрытия, что приводит к еще большим потерям.

Эти факторы приводят к тому, что подразделения "Шторма-Z" превращаются в "мусор", так и не достигнув значительных результатов.

"О неэффективности подразделений "Шторма-Z" неоднократно сообщала ISW", - добавляют эксперты.

Штурмовые отряды "Шторм-Z" Это штрафные батальоны, подразделения "второго сорта". Изначально они формировались из бывших заключённых силовиков, но с весны 2023 года отряды фактически укомплектованы осуждёнными и военнослужащими, находящимися на дисциплинарных взысканиях. Позже туда стали попадать провинившиеся солдаты, пойманные на употреблении наркотиков и алкоголя, а также те, кто отказывался выполнять приказы. По данным издания "Важные истории" и других источников, российское Минобороны как минимум с сентября 2022 года вслед за ЧВК Вагнера начало вербовать заключённых на войну с Украиной. По сведениям издания, Минобороны РФ создавало спецотряд "Шторм", основу которого должны были составить осуждённые экс-сотрудники силовых ведомств, а вербовка проводилась в "красных" зонах. Согласно источникам журналистов, администрации колоний оказывали давление на заключённых, требуя от них согласиться на предложение Минобороны. Вербовщики из Минобороны посетили, в том числе, колонии Сибири и Дальнего Востока. Основные задачи "спецконтингента" — штурмовые действия в городской застройке и на сложной местности. На подготовку заключенных к войне уходит 10–15 суток.

Покинуть поле боя заключённый может только в случае тяжелого ранения или смерти.

Медицинская помощь "спецконтингенту" полагается только "в объеме само- и взаимопомощи".

Трупы погибших заключенных в моргах необходимо хранить отдельно от трупов военнослужащих ВС РФ.

Командирам отрядов разрешено создавать заградотряды и конвои из военной полиции для бойцов из числа осужденных. Разрешено расстреливать тех, кто попытается бежать с поля боя

После истечения контракта следует акт о помиловании, затем "доброволец" может заключить новый контракт или "своими силами" вернуться в Россию.

Ситуация на Авдеевском направлении - последние новости

Войска России собрали в районе Авдеевки до 40 тысяч оккупантов и 300 танков, однако количества боевых столкновений там стало меньше, чем под Марьинкой. ВСУ не собираются оставлять город. Тем временем на Западе пишут, что у оккупантов есть определенные успехи на Авдеевском направлении – россияне контролируют фланги города, и это может осложнить снабжение украинских войск в Авдеевке.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что российские оккупанты на Авдеевском направлении несут еще большие потери, чем во время предыдущей наступательной операции под Бахмутом.

Силы обороны Украины сбили очередной вражеский самолет СУ-25. Таким образом, за октябрь ВСУ на Таврическом направлении сбили суммарно 6 самолетов такого типа.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.