РФ перебросила резервы и пошла на штурм важного города: в ВСУ назвали направление

Россияне также провели передислокацию новых подразделений, рассказал Сергей Дибров.

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РФ перебрасівает резервы на Купянское направление / Коллаж Википедия, Минобороны РФ

На Купянском направлении российские оккупанты увеличили количество артиллерийских обстрелов, что может свидетельствовать о том, что они решили вопрос с дефицитом снарядов, рассказал начальник службы по связям с общественностью 21-й отдельной механизированной бригады Сергей Дибров.

В то же время россияне также провели передислокацию новых подразделений, подчеркнул он в эфире информационного телемарафона.

По данным украинского офицера, российские захватчики стали чаще применять минометы и гранатометы. В то же время оккупанты пытаются навязать воинам ВСУ стрелковые бои. Это может быть связано с поступлением большего количества снарядов или передислокации новых подразделений.

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"Кроме того, сейчас улучшилась погода, и россияне пробуют навязать нам стрелковые бои, а также штурмовать позиции. Впрочем, враг не имеет никаких успехов, ведь наша беспилотная авиация также работает и уничтожает их технику", - отметил спикер 21-й ОМБр.

Дибров добавил, что на этом направлении россиянам трудно подойти танками к позициям украинских военных, поэтому оккупанты используют их как САУ и ведут огонь вне зоны прямой видимости.

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось о том, что в бою под Купянском погиб 31-летний майор из Хмельницкой области. Последний бой воин принял на Купянском направлении. Дома у погибшего бойца остались мама, жена и четверо малых детей – двое сыновей и две дочери.

Напомним, ранее военный эксперт раскрыл жесткую тактику оккупантов в Авдеевке. Россияне так же используют смешанный по комплектации тип штурмовых действий, как на Бахмутском направлении.

Войска РФ пытаются окружить Авдеевку, ВСУ продвигаются под Бахмутом. Армия Украины штурмует позиции российских оккупантов на Бахмутском направлении южнее Бахмута и закрепляется на новых позициях, рассказали в Генштабе.

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