РФ может атаковать Украину ракетами: Зеленский назвал города, которые под угрозой удара

Российские оккупанты готовятся к массированному ракетному удару по Украине. Несмотря на то, что в Украине усиливается ПВО, угроза "прилетов" существует и она серьезная. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении назвал регионы, которые находятся под угрозой.
"Я прошу всех украинцев реагировать на сигналы воздушной тревоги и учитывать, что, хоть мы и усиливаем ПВО так, как только возможно, все же опасность значительна ... Стоит быть внимательными и не относиться к опасности легкомысленно", - сказал Зеленский.
Он отметил, что значительная опасность сохраняется в таких регионах:
- Сумская область,
- Черниговская область,
- Херсонская область,
- Донецкая область,
- Харьков,
- Запорожье,
- Херсон.
Смотрите вечернее видеообращение Зеленского:
РФ готовится к новым сильным обстрелам
Президент Украины Владимир Зеленский сделал важное заявление о ракетных ударах РФ. Он подчеркнул, что Украина готовится к ударам страны-агрессора России по энергетической инфраструктуре. Но в этом году мы будем бить в ответ, а не только защищаться.
В ВСУ отмечали, что РФ готовит новые удары по Украине, и назвали признаки грядущих атак. Российские оккупанты готовятся к массированным ударам по объектам критической инфраструктуры Украины.
Генерал-майор запаса, бывший заместитель председателя СБУ, эксперт по вопросам национальной безопасности Виктор Ягун предположил, что осенью и зимой РФ будет бить по больницам учебных заведениях. Также они традиционно могут наносить удары по инфраструктуре, которая обеспечивает гражданское заселение, в частности, по объектам энерго- и водоснабжения.
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