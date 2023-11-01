РФ может атаковать Украину ракетами: Зеленский назвал города, которые под угрозой удара

Президент призвал украинцев не игнорировать сигнал воздушной тревоги, потому что ракетная угроза остается значительной.

https://glavred.info/ukraine/rf-mozhe-atakuvati-ukrajinu-raketami-zelenskiy-nazvav-mista-yaki-pid-zagrozoyu-udaru-10513291.html Ссылка скопирована

Зеленский назвал города, которые может атаковать РФ / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, офис президента

Российские оккупанты готовятся к массированному ракетному удару по Украине. Несмотря на то, что в Украине усиливается ПВО, угроза "прилетов" существует и она серьезная. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении назвал регионы, которые находятся под угрозой.

"Я прошу всех украинцев реагировать на сигналы воздушной тревоги и учитывать, что, хоть мы и усиливаем ПВО так, как только возможно, все же опасность значительна ... Стоит быть внимательными и не относиться к опасности легкомысленно", - сказал Зеленский.

Он отметил, что значительная опасность сохраняется в таких регионах:

видео дня

Сумская область,

Черниговская область,

Херсонская область,

Донецкая область,

Харьков,

Запорожье,

Херсон.

Смотрите вечернее видеообращение Зеленского:

Зеленский / фото: скриншот

РФ готовится к новым сильным обстрелам

Президент Украины Владимир Зеленский сделал важное заявление о ракетных ударах РФ. Он подчеркнул, что Украина готовится к ударам страны-агрессора России по энергетической инфраструктуре. Но в этом году мы будем бить в ответ, а не только защищаться.

В ВСУ отмечали, что РФ готовит новые удары по Украине, и назвали признаки грядущих атак. Российские оккупанты готовятся к массированным ударам по объектам критической инфраструктуры Украины.

Генерал-майор запаса, бывший заместитель председателя СБУ, эксперт по вопросам национальной безопасности Виктор Ягун предположил, что осенью и зимой РФ будет бить по больницам учебных заведениях. Также они традиционно могут наносить удары по инфраструктуре, которая обеспечивает гражданское заселение, в частности, по объектам энерго- и водоснабжения.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.