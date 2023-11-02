Путин дал заднюю: Запад пообещал мощный ответ на ядерный удар РФ по Украине – FT

На возможность применения ядерного оружия Владимир Путин начал намекать сразу после начала войны.

https://glavred.info/world/putin-dal-zadnyuyu-zapad-poobeshchal-moshchnyy-otvet-na-yadernyy-udar-rf-po-ukraine-ft-10513420.html Ссылка скопирована

Владимир Путин изменил свою ядерную риторику / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Диктатор Владимир Путин смягчил свою ядерную риторику осенью 2023 года, потому что США, Великобритания и Франция пообещали ответить на одиночный ядерный удар по Украине массированным ударом с помощью конвенциональных вооружений.

Как пишет Financial Times со ссылкой на источники, лидер Китая Си Цзиньпин лично предупредил Путина о последствиях таких действий во время визита в Москву в марте.

На возможность применения ядерного оружия в российско-украинской войне Путин начал намекать сразу после начала агрессии. Во время захвата украинских регионов в сентябре 2022 года он пообещал использовать все средства, имеющиеся в распоряжении РФ, чтобы не дать отвоевать оккупированные территории.

видео дня

Однако вскоре он признал, что в использовании ядерного оружия нет никакого политического или военного смысла. Как пишет FT, это случилось именно после обещания западных стран ответить на удар конвенциональным оружием.

Ядерный шантаж РФ

Ранее генерал СБУ раскрыл неожиданный сценарий применения РФ ядерного оружия. Остаются большие вопросы по поводу пригодности к использованию ядерных ракет РФ, подчеркнул Виктор Ягун.

Напомним, ранее Владимир Фесенко оценил риск применения ядерного оружия Россией. По словам главы правления Центра прикладных политических исследований "Пента", кто бы ни использовал ядерное оружие, на это будет жесткий ответ.

Как пояснил эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар, России не выгодно применять ядерное оружие в войне против Украины. "Во-первых, если в России рассчитывают, что после ядерного удара по ВСУ или какому-то из городов Украина капитулирует, то этого не будет. Во-вторых, применение тактического боезаряда даст РФ определенное тактическое преимущество, но дальше должны идти российские войска и занимать эту радиоактивно зараженную территорию", - отметил он.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.