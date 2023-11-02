Угроза ядерного удара РФ по Украине: генерал СБУ раскрыл неожиданный сценарий

Остаются большие вопросы по поводу пригодности к использованию ядерных ракет РФ, подчеркнул Виктор Ягун.

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Виктор Ягун спрогнозировал вероятность ядерного удара РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Генерал-майор запаса, бывший заместитель председателя СБУ, эксперт по вопросам национальной безопасности Виктор Ягун оценил вероятность нанесения страной-агрессором РФ ядерного удара по Украине.

"Если Россия использует ядерное оружие против Украины, это будет последнее, что она сделает. Ведь одно дело, когда ты используешь оружие для защиты против государства, у которого есть ядерное оружие, а другое – когда ты используешь ядерное оружие против страны, которая даже теоретически не может тебе ответить", - подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

Эксперт полагает, что в случае применения РФ ядерного оружия против Украины от нее отвернуться ее немногие союзники, в том числе Китай.

Он также считает, что несмотря на обладание РФ наибольшим запасом ядерных боеголовок – около 1,5 тысяч, остаются большие вопросы по поводу их пригодности к использованию и напомнил, что из ракет, которыми оккупанты бьют по Украине, лишь 50-60% долетают до цели.

"Поэтому Запад обеспокоен не самим фактом возможного использования ядерного оружия Россией, а тем, в каком состоянии это оружие, или, возможно, те стратегические ракеты взорвутся в самих шахтах", - добавил Ягун.

Смотрите видео - чат с Виктором Ягуном в Главреде:

Ранее сообщалось о том, что Россия угрожает "массированным ядерным ударом". К тренировкам якобы привлекли мобильную установку "Ярс", атомную подводную лодку и два стратегических ракетоносителя.

Напомним, ранее Владимир Фесенко оценил риск применения ядерного оружия Россией. По словам главы правления Центра прикладных политических исследований "Пента", кто бы ни использовал ядерное оружие, на это будет жесткий ответ.

Как пояснил эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар, России не выгодно применять ядерное оружие в войне против Украины. "Во-первых, если в России рассчитывают, что после ядерного удара по ВСУ или какому-то из городов Украина капитулирует, то этого не будет. Во-вторых, применение тактического боезаряда даст РФ определенное тактическое преимущество, но дальше должны идти российские войска и занимать эту радиоактивно зараженную территорию", - отметил он.

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