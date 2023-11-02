УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Угроза ядерного удара РФ по Украине: генерал СБУ раскрыл неожиданный сценарий

Алексей Тесля
2 ноября 2023, 03:10
Остаются большие вопросы по поводу пригодности к использованию ядерных ракет РФ, подчеркнул Виктор Ягун.
Ягун, Россия
Виктор Ягун спрогнозировал вероятность ядерного удара РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Генерал-майор запаса, бывший заместитель председателя СБУ, эксперт по вопросам национальной безопасности Виктор Ягун оценил вероятность нанесения страной-агрессором РФ ядерного удара по Украине.

"Если Россия использует ядерное оружие против Украины, это будет последнее, что она сделает. Ведь одно дело, когда ты используешь оружие для защиты против государства, у которого есть ядерное оружие, а другое – когда ты используешь ядерное оружие против страны, которая даже теоретически не может тебе ответить", - подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

Эксперт полагает, что в случае применения РФ ядерного оружия против Украины от нее отвернуться ее немногие союзники, в том числе Китай.

Он также считает, что несмотря на обладание РФ наибольшим запасом ядерных боеголовок – около 1,5 тысяч, остаются большие вопросы по поводу их пригодности к использованию и напомнил, что из ракет, которыми оккупанты бьют по Украине, лишь 50-60% долетают до цели.

"Поэтому Запад обеспокоен не самим фактом возможного использования ядерного оружия Россией, а тем, в каком состоянии это оружие, или, возможно, те стратегические ракеты взорвутся в самих шахтах", - добавил Ягун.

Смотрите видео - чат с Виктором Ягуном в Главреде:

Ранее сообщалось о том, что Россия угрожает "массированным ядерным ударом". К тренировкам якобы привлекли мобильную установку "Ярс", атомную подводную лодку и два стратегических ракетоносителя.

Напомним, ранее Владимир Фесенко оценил риск применения ядерного оружия Россией. По словам главы правления Центра прикладных политических исследований "Пента", кто бы ни использовал ядерное оружие, на это будет жесткий ответ.

Как пояснил эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар, России не выгодно применять ядерное оружие в войне против Украины. "Во-первых, если в России рассчитывают, что после ядерного удара по ВСУ или какому-то из городов Украина капитулирует, то этого не будет. Во-вторых, применение тактического боезаряда даст РФ определенное тактическое преимущество, но дальше должны идти российские войска и занимать эту радиоактивно зараженную территорию", - отметил он.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
ядерное оружие Виктор Ягун война России и Украины
Реклама

Главное за день

Оккупанты отвели часть подразделений от Работино: у врага бешенные потери

Оккупанты отвели часть подразделений от Работино: у врага бешенные потери

23:59 Украина
Украина одержит победу над РФ, но нужна помощь Запада по пяти пунктам - Залужный

Украина одержит победу над РФ, но нужна помощь Запада по пяти пунктам - Залужный

22:25 Украина
Залужный рассказал об увеличении резерва военных в Украине - The Economist

Залужный рассказал об увеличении резерва военных в Украине - The Economist

21:34 Украина
Все главные новости

Последние новости

03:10

Угроза ядерного удара РФ по Украине: генерал СБУ раскрыл неожиданный сценарий

02:35

Сердце прослужит намного дольше: врач назвал продукты, которых нужно избегать

02:05

Политолог рассказал, угрожают ли проделки венгерского Орбана развалом ЕС

01:35

"Сплошная потасовка и хаос": как Путин мог бы начать гибридную войну против Запада

01:20

Определите ли вы, кто на картинке не является человеком: тест для самых смышленых

После смерти Путина в России начнется религиозная гражданская война - ЖирновПосле смерти Путина в России начнется религиозная гражданская война - Жирнов
01 ноября, среда
23:59

Оккупанты отвели часть подразделений от Работино: у врага бешенные потери

22:50

Найдите безопасный выход на картинке за 30 секунд: эту задачу решат единицы

22:40

"Будет тяжело": Данилов предупреждает о возможных атаках РФ по инфраструктуре Украины зимой

22:25

Украина одержит победу над РФ, но нужна помощь Запада по пяти пунктам - Залужный

Реклама
22:19

"Узнав самое страшное": Виталий Козловский отреагировал на свою смерть в росСМИ

21:53

Лорак залайкала пост бывшего мужа о разводе

21:44

Премьер Италии наговорила российским пранкерам много лишнего об Украине

21:34

Залужный рассказал об увеличении резерва военных в Украине - The Economist

21:14

Пугачева умилила Сеть свежими фото детей от Галкина

21:06

Что такое 25 кадр и как он воздействует на человека

20:42

Елена Ющенко показала, как выглядит самый маленький внук экс-президентаВидео

20:38

Пожизненное и 30 лет заключения: оккупанты устроили новые незаконные судилища

20:30

РФ может атаковать Украину ракетами: Зеленский назвал города, которые под угрозой удара

20:07

Ударит +5: Какие регионы будет заливать дождем

19:59

"Смешанный штурм": военный эксперт раскрыл жесткую тактику оккупантов в Авдеевке

Реклама
19:30

Подозрения сняты: Мэттью Перри умер не от передозировки наркотиками - СМИ

19:17

Появились громкие подробности вчерашних ударов ВСУ по оккупантам в Донецке

19:10

Об Арестовиче и "поражении" в войнемнение

19:01

Как сделать прическу без "бабского" объема: стилист указал на ошибку, которая старит

18:59

ВСУ мощно ударили по штабу российских войск, где мог быть генерал Теплинский

18:30

РФ переместила вертолеты Ка-52 и Ми-8 после удара ATACMS: где они теперь

18:27

Черная пятница 2023: лживый маркетинг или реальные скидки

18:25

Кошевой рассекретил, на кого будет учится старшая дочь Варвара

18:01

Шойгу грозит уничтожить F-16 ВСУ "за 20 дней" и пофантазировал об успехах ПВО РФ

17:59

Россияне запустили две авиабомбы по детскому саду на Херсонщине

17:47

Командир "исчез" вместе с батальоном: в РФ пытаются скрыть гибель сотни оккупантов от HIMARS

17:46

Жена Сергея Тигипко призналась, что была любовницей еще женатого политика

17:41

Будут ли повестки рассылать на смартфоны: в Минобороны рассказали о смарт-мобилизации

17:35

"Разделяй и властвуй": Ягун объяснил, как противостояние ФСБ и Минобороны повлияет на РФ

17:27

"Невозможно сосчитать": оккупанты серьезно укрепляют линию обороны и мешают ВСУ

17:15

Техно-октябрь в Хмельницком, Червонограде и Борисполе: Фокстрот открыл 2 магазина и обновил 1 новости компании

17:03

РФ может бить ракетами из Новороссийска: генерал СБУ раскрыл тревожный сценарийВидео

17:00

"Прошу не доверять": Залужный предупредил о фейковых сообщениях от мошенников

16:52

Почему нельзя занимать деньги вечером: как правильно давать в долг

16:47

Как влияет режим сна на вес: эксперт рассказал, как люди незаметно толстеют

Реклама
16:44

Почему Bayraktar "не видно" на фронте: офицер ГУР раскрыл один нюанс

16:32

Как и когда оформить прибавку к пенсии: кому из пенсионеров повезет

16:30

Что нельзя делать 2 ноября, чтобы не было проблем с деньгами: приметы дня

15:58

Северная Корея передала РФ миллион снарядов, их хватит на 2 месяца – Bloomberg

15:57

"Путин умер": в ГУР назвали цели разгона информации о смерти диктатора

15:50

Что будет, если Луна удалится от Земли: ждать ли планетарной катастрофы

15:47

Больше нет сил: жена Виктора Павлика в слезах показала свое материнство

15:46

Чем нельзя мыть зеркала: запрещенные средства, которые оставляют разводыВидео

15:30

"Хотят снова оккупировать город": генерал раскрыл тяжелую ситуацию под Купянском

15:25

Быстро и без сантехника: как пробить раковину на кухне

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять