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Россия угрожает "массированным ядерным ударом": Путин и Шойгу провели "тренировку"

Яна Ставская
25 октября 2023, 19:39
К тренировкам якобы привлекли мобильную установку "Ярс", атомную подводную лодку и два стратегических ракетоносителя.
Шойгу, взрыв
Россия продолжает "ядерную" эскалацию / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты

Министр обороны страны-агрессора России Сергей Шойгу отчитался российскому диктатору Владимиру Путину о якобы успешных тренировках по нанесению "массированного ядерного удара" по противнику.

Именно так, по словам Шойгу, который неоднократно отмечался бессмысленными фейками об украинских потерях, Россия планирует "отвечать" на "ядерный" удар врага.

Пропагандисты опубликовали видео с якобы тренировок по нанесению "массированных" ударов ядерными боеголовками. Оккупанты выпустили крылатые и баллистические ракеты.

видео дня

К тренировкам стратегических ядерных сил привлекли мобильную установку "Ярс", атомную подводную лодку и два стратегических ракетоносителя. В ходе них, как утверждается, состоялись пуски баллистических и крылатых ракет.

Россия осуществила пуски крылатых и баллистических ракет - смотрите видео:

Россия угрожает 'массированным ядерным ударом': Путин и Шойгу провели 'тренировку'

"Ядерный" шантаж России

17 октября в России заявили об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний. При этом отзыв ратификации якобы не означает, что Москва собирается провести испытания ядерной бомбы.

Это произошло после появления слухов о подготовке РФ возобновить испытания ядерного оружия. Соответственно, этот шаг усилит и без того растущую напряженность РФ с Западом.

Генерал Маломуж назвал это "новой моделью конфронтации" русских. По его словам, Путин сейчас хочет показать, что ядерным потенциалом России являются не только баллистические ракеты, произведенные в 1970-1980 годах, но и новейшие виды вооружения (которые технологически лучше и могут уничтожить любую страну). Однако Путин не сможет запугать Запад, уверен генерал.

"Стратегические установки России находятся под прицелом США и других государств, которые четко отслеживают не только возможности для испытаний новых видов вооружения России, но и возможности применения. То есть, если Россия будет пытаться разворачивать оружие и тем более делать пуски, то тогда США будут делать контрудары", - добавил он.

В то же время появилась также информация об идее экс-главы Роскосмоса Рогозина ударить по Украине космической ракетой. В ответ секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что "деградация в России набирает обороты". Рогозина потроллили и в ГУР. В военной разведке не подтвердили, но и не опровергли факт подобной инициативы со стороны Рогозина, но отметили, что российский политик вряд ли является компетентным в космической сфере.

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новости России ядерное оружие Владимир Путин Сергей Шойгу
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