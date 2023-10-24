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Генерал Маломуж: у Путина осталось одно оружие, но он его не применит

Яна Ставская
24 октября 2023, 04:18
Генерал Маломуж отметил, что Россия уже проводила испытания "Сарматов", но все они провалились.
Российский самолет МиГ-31к, Владимир Путин
Путин шантажирует Запад возобновлением ядерных испытаний / Минобороны РФ, скрин

Россия переходит к новой модели конфронтации – угрозе использования ядерного оружия, поскольку Россия вышла из соглашения о его нераспространении и ограничении применения, рассказал в интервью Главреду экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

По его словам, Путин сейчас хочет показать, что ядерным потенциалом России являются не только баллистические ракеты, произведенные в 1970-1980 годах, но и новейшие виды вооружения (которые технологически лучше и могут уничтожить любую страну).

"Именно этим он пытается шантажировать мир, а для этого нужно показать, что испытываются новые виды вооружений шестого поколения – те, которых фактически ни у кого нет, и в которых у РФ есть приоритет", - объяснил генерал.

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Маломуж считает, что кремлевский диктатор еще раз пытается повысить ставки, но у него нет других аргументов, кроме ядерного оружия.

Ситуация, по мнению генерала, способна дойти и до испытания оружия, которое пугало бы весь мир. Например, испытания "Сарматов" или других ракет, которые недостижимы для ряда систем ПВО и могут нанести колоссальные проблемы каждой стране.

Но здесь Маломуж уточняет, что в большинстве случаев испытаний "Сарматов" ракета падала и фактически не имела перспектив к применению.

Однако Путин не сможет запугать Запад, уверен генерал.

"Стратегические установки России находятся под прицелом США и остальных государств, которые четко отслеживают не только возможности для испытаний новых видов вооружения России, но и возможности применения. То есть, если Россия будет пытаться разворачивать оружие и тем более делать пуски, то тогда США будут предпринимать контрудары", - добавил он.

Маломуж подчеркнул, что ядерные угрозы Кремля нацелены на то, чтобы "отговорить" Запад от поставок Украине ATACMS и Taurus.

То есть, полагает Маломуж, в РФ будут делать все, чтобы не проиграть в войне – затормозить военный процесс, поставить условия для выхода на мир с оккупацией ранее захваченных Россией регионов Украины.

Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Ядерные угрозы Путина

17 октября в России заявили об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. При этом отзыв ратификации якобы не означает, что Москва собирается провести испытания ядерной бомбы.

Это произошло после появления слухов о подготовке РФ возобновить испытания ядерного оружия. Соответственно, этот шаг усилит и без того растующую напряженность РФ с Западом.

По данным The New York Times, Россия скоро может испытать ядерную ракету в Антарктиде. Теоретическая дальность полета этой ракеты составляет тысячи километров.

В ГУР подчеркивали, что Россия регулярно готовится к этим испытаниям. По словам представителя разведки Андрея Юсова, именно по этим причинам россияне не могут ввести в эксплуатацию новые виды вооружения. Хотя Украина и союзники вынуждены отслеживать подобные действия России.

"Сами собой испытания, конечно, имеют демонстрационный характер, ориентированы как на внутреннюю аудиторию (для того, чтобы поддержать градус ненависти, зомбирование среди собственного населения), так и на внешнюю аудиторию – тех, кто до сих пор может реагировать на какой–то российский шантаж и российские угрозы в мире", - заявил Юсов в интервью.

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